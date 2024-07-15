Кому не нужно ежегодно проходить ВЛК: в ТЦК дали разъяснение

Во время действия военного положения от военнообязанных требуется прохождение военно-врачебной комиссии один раз в год. Однако это касается не всех граждан.

Для кого ежегодные военно-медицинские осмотры не являются обязательными, объяснила представитель ТЦК Лариса Козак. Об этом пишет ТСН.

Журналисты смоделировали гипотетическую ситуацию и спросили: "Во время военного положения надо раз в год проходить ВВК. Моделируем ситуацию – у человека было бронирование, все было хорошо, все обновлено, актуальная ВОС, год прошел, надо ли идти в ТЦК обновлять ВВК?".

Лариса Козак ответила отрицательно и пояснила, что в учетных целях – норма, которая применяется для тех, кто у нас на бронировании и имеет отсрочку от призыва.

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"На ВВК не направляются лица, если они имеют действительную отсрочку от призыва на военную службу, которая продолжается, или действительное бронирование. Потому что очень большая нагрузка на военно-врачебную комиссию. Мы понимаем, что по основаниям не подлежит лицо призыву на военную службу, ВВК раз в пять лет – это правомерно, это не является нарушением, – подчеркнула представительница ТЦК.

Она уточнила, что в правовом режиме военного положения раз в год – это по признанию годности к военной службе.

"Если же человек не подлежит под мобилизацию по правовым основаниям предоставления отсрочки или пребывания на специальном воинском учете, никто такое лицо каждый год гонять по ВВК не будет", – подчеркнула Лариса Козак.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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