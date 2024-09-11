Кому не нужно обновлять данные в ТЦК и что будет, если не стать на военный учет

Изменения в законодательстве по мобилизации в Украине вызвали немало вопросов у граждан. В частности, многих интересует, кто освобождается от обязанности обновлять данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и какие последствия могут быть уклонены от военного учета.

Согласно новым правилам, не все граждане обязаны обновлять свои персональные данные в ТЦК, пишет УНИАН. К категориям лиц, освобождаемых от этой процедуры, относятся:

Лица, исключенные из военного учета по состоянию здоровья: если у вас статус "непригодный к военной службе", подтвержденный военно-врачебной комиссией, то обновлять данные вам не нужно.

Иностранцы и лица без гражданства: граждане других стран или лица без гражданства, временно состоящие на территории Украины, не подлежат военному учету.

Женщины, не имеющие военно-учетных специальностей, также освобождаются от обновления данных.

Военнослужащие: лица, уже проходящие военную службу, автоматически состоят на военном учете.

Читайте также: Осенняя мобилизация в Украине: адвокаты рассказали об изменениях для миллионов мужчин

Последствия уклонения от военного учета

Несмотря на то, что некоторые категории граждан освобождаются от обязанности обновлять данные, уклонение от военного учета для подлежащих этой обязанности может иметь серьезные последствия.

Согласно украинскому законодательству, за нарушение правил военного учета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Размер штрафа может составлять от 17000 до 25500 гривен.

В случае неуплаты штрафа, информация о должнике передается в органы государственной исполнительной службы, которые могут наложить арест на банковские счета должника.

Новые правила военного учета в Украине предусматривают ослабление отдельных категорий граждан. Однако уклонение от военного учета для тех, кто подлежит этой обязанности, может иметь серьезные последствия.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какая категория студентов может потерять отсрочку в сентябре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!