Юрист пояснив, як встати на військовий облік дистанційно

Українське законодавство передбачає можливість дистанційного взяття на військовий облік для призовників, військовозобов'язаних та резервістів через територіальні центри комплектації та соціальної підтримки (ТЦК). Для громадян, які перебувають за кордоном, ця процедура вимагає наявності дійсного закордонного паспорта.

Михайло Лобунько, юрист з військового права юридичної компанії "Приходько та партнери", роз'яснив деталі цього процесу для "РБК-Україна".

Особливості дистанційного військового обліку

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 563, українці, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон на термін понад 3 місяці, зобов'язані відновити свій облік протягом 30 днів з моменту набрання чинності цією постановою.

Є два способи стати на військовий облік:

Особисто з'явитися до ТЦК. Подати дистанційну заяву через закордонну дипломатичну установу України до відповідного ТЦК. Заява подається у довільній формі разом з необхідними документами, зазначеними в додатку 4 до Порядку організації та ведення військового обліку, а також копією першої сторінки закордонного паспорта.

Важливо зазначити, що для взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу України необхідно мати дійсний закордонний паспорт.

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Процедура взяття на військовий облік за кордоном

Військовозобов'язані громадяни України за кордоном можуть особисто подати заяву до закордонної дипломатичної установи України, пред'явивши закордонний паспорт, який повертається після прийняття заяви. Альтернативно, заяву можна відправити поштою, додавши копію першої сторінки закордонного паспорта.

Закордонна дипломатична установа України зобов'язана протягом 7 днів надіслати отриману заяву та супровідні документи до відповідного ТЦК електронною поштою.

Лобунько також зазначив зміни в обов'язках місцевих органів влади: "За новою редакцією, виконавчі органи місцевих рад повинні протягом 7 днів інформувати ТЦК про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які прибули на нове місце проживання. Інформацію про тих, хто вибув до нового місця проживання, з цього підпункту виключили".

Електронна система обліку

Юрист пояснив, що внесення даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, включаючи взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 25 років, які перебувають за кордоном, здійснюється через електронну взаємодію між кількома державними реєстрами. Ця взаємодія відбувається за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних ресурсів "Трембіта", що забезпечує ефективний обмін інформацією між різними державними органами.

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