Продолжительность отопительного сезона в столице будет определяться температурой воздуха. Как только погодные условия разрешат, в жилых домах начнут постепенно отключать тепло.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА. По прогнозам, в ближайшие дни в Киеве ожидается похолодание.

По его словам, решение об отключении отопления будет приниматься с учетом температурных показателей, ведь важно обеспечить комфорт жильцов и стабильную работу систем теплоснабжения.

В конце этого и начале следующей недели ожидается понижение температуры, местами возможны заморозки. Поэтому вопрос завершения отопительного сезона будет рассмотрен, учитывая эти метеорологические факторы.

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"Киев имеет одну из крупнейших систем теплоснабжения в Европе, которая охватывает почти 3 тысячи километров тепловых сетей и сотни источников снабжения тепла. Масштаб этой теплоэнергетической инфраструктуры делает ее достаточно инертной в плане включения или отключения тепла. Эти процессы обычно занимают около недели. Теплоснабжающие компании города постоянно отслеживают температуру внешне ", – отметил Пантелеев.

Он также добавил, что отключение отопления приведет к росту потребления электроэнергии, что может вызвать ее дефицит из-за повреждений украинской энергосистемы.

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