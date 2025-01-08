Корреляция биткойна с акциями США: что это значит для майнеров

Аналитики отмечают, что биткойн восстанавливает тесную корреляцию с фондовым рынком США, особенно с индексом S&P 500. За последние 20 дней этот показатель достиг уровня 0.88, что свидетельствует о синхронном движении активов. После периода расхождения в 2023-2024 годах, когда биткоин вырос на 47%, а S&P 500 поднялся всего на 4%, рынки снова начинают двигаться в одном направлении. Это может создать новые условия для инвесторов, рассматривающих цифровые активы.

Макроэкономические факторы продолжают играть важную роль в динамике крипто валютного рынка. Федеральная резервная система США пересмотрела свои планы по снижению ставок, сократив их до минимума. Это вызвало давление на рисковые активы, включая криптовалюты. Однако биткоину удалось сохранить стабильность благодаря снижению объемов на биржах. Согласно данным CoinGlass, резервы биткойна на биржах достигли самого низкого уровня с 2018 года, создавая дефицит. Этот дефицит способствует росту цены актива, несмотря на общие рыночные вызовы.

Политическая ситуация в США может создать благоприятные условия для развития майнинговой индустрии. Победа республиканцев в Конгрессе и их дружественное отношение к криптовалютам открывают перспективы регуляторной стабильности. Инициативы, направленные на поддержку отрасли, могут включать налоговые послабления, доступ к более дешевой энергии и упрощение правил. Это особенно актуально для крупных майнинговых компаний, стремящихся оптимизировать затраты и увеличить эффективность своих операций.

Возвращение корреляции между биткоином и S&P 500 является важным сигналом для майнеров, чтобы пересмотреть свои стратегии. Рынки становятся более взаимозависимыми, что требует учета глобальных экономических и политических изменений. Дефицит биткойна на биржах создает благоприятную среду для роста, но рыночная нестабильность требует тщательного планирования. Только проактивный подход позволит майнерам адаптироваться к новым условиям, сохранить рентабельность и воспользоваться перспективами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!