Красная магнитная буря бьет по Земле: как защититься

Во вторник, 17 сентября, Земля испытала мощные магнитные бури, уровень которых достиг К-индекса 7. Это означает, что геомагнитное поле нашей планеты испытывает значительные возмущения, что может повлиять на здоровье и самочувствие людей.

Согласно данным Meteoagent, 17-18 сентября ожидается магнитная буря К-индекса, с 20 по 25 сентября - К-индекс 2 (зеленый уровень опасности), 26 и 27 сентября - К-индекс 5, 28 сентября - К-индекс 4. 29 сентября – К-индекс 3, 30 сентября – К-индекс 2.

Вас также заинтересует: Солнечный шторм уничтожил часть магнитного поля нашей планеты: образовалась "магистраль" между Солнцем и Землей (видео)

Что такое магнитные бури и как они влияют на нас?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью. Во время таких бурь происходят резкие изменения в магнитном поле, влияющие на разные системы на Земле, включая электросети и биологические организмы.

Магнитные бури: календарь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Как магнитные бури оказывают влияние на организм человека?

Воздействие магнитных бурь на людей индивидуально и зависит от общего состояния здоровья, возраста и чувствительности организма к внешним факторам. Чаще люди жалуются на следующие симптомы:

Головная боль и мигрень

Бессонница или сонливость

Слабость и быстрая утомляемость

Снижение артериального давления и нарушение кровообращения

Аритмия

Ухудшение настроения и повышенная раздражительность.

Как магнитные бури оказывают влияние на сердце?

Магнитные бури могут провоцировать обострение сердечнососудистых заболеваний. Люди с гипертонией могут ощущать повышение артериального давления, а у больных ишемической болезнью сердца могут возникнуть приступы стенокардии.

Как помочь себе во время магнитных бурь?

Попытайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Предпочитайте легкую и здоровую пищу, ограничите потребление соли, кофе и алкоголя. Регулярные физические упражнения помогут укрепить сердечно-сосудистую систему. Занимайтесь йогой, медитацией или другими видами релаксации. Если у вас есть хронические заболевания, обязательно принимайте лекарство, назначенное врачом. Регулярно измеряйте артериальное давление и, при необходимости, корректируйте дозировку лекарства.

Если вы чувствуете себя плохо во время магнитных бурь, обязательно обратитесь к врачу.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!