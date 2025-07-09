Критический дефицит рабочей силы в Украине: что стало причиной беспрецедентной ситуации на рынке труда

Война, ее последствия, в частности миграция (как внешняя, так и внутренняя), серьезные повреждения инфраструктуры, мобилизация трудового населения в армию, а также человеческие потери и увечья привели к огромной проблеме на рынке труда. Как результат, 74% украинских предприятий сталкиваются с дефицитом рабочей силы, а каждая третья вакансия осталась незаполненной.

Об этом сообщил глава Центра социальных изменений и поведенческой экономики, профессор Андрей Длигач, в интервью для ZN.UA. Он охарактеризовал текущий дефицит рабочей силы как беспрецедентный, в то же время подчеркнув, что это тяжелая реальность для украинской экономики. Эксперт указал на ряд угроз, стоящих перед экономикой страны.

Мобилизация, в результате которой большая часть трудового населения (в основном мужчин в возрасте 25-60 лет) попала в армию, а также человеческие потери и социальные изменения привели к тому, что количество лиц с инвалидностью в Украине только за первые два года войны выросло на 300 тысяч, достигнув около 3 миллионов человек.

Читайте также: В Киеве критический брак работников: какие специалисты в дефиците и какую зарплату обещают

Уничтожение экономической инфраструктуры привело к потере работы для около 2,4 миллиона работников, что составляет 15,5% от всех рабочих мест. Иногда это вызывает определенные дисбалансы, как, например, в 2024 году, когда дефицит кадров в оборонно-промышленном секторе достиг 30%.

Миграция. Примерно 4,9 миллиона украинцев имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), но только 63% из них смогли найти работу, что делает интеграцию переселенцев одной из главных проблем. Еще больше проблема внешней миграции: после 2022 года около 6,8 миллиона украинцев покинули страну, из которых 4,2 миллиона находятся под временной защитой в ЕС. Это преимущественно молодежь и люди среднего возраста, а их отсутствие означает потерю интеллектуального и экономического потенциала, что замедляет восстановление страны.

В конце на потенциал восстановления страны также влияет психологическое состояние ее населения. По данным аналитиков, состояние здоровья 68% украинцев ухудшилось по сравнению с довоенным периодом, а почти половина (46%) испытывают проблемы с психическим здоровьем. Это, в свою очередь, вызывает потерю мотивации из-за экономической нестабильности.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто уже скоро может потерять работу в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!