Кроссоверы в лидерах: названы самые популярные бензиновые авто в Украине

Несмотря на рост популярности электромобилей в мире, украинские водители все еще отдают предпочтение автомобилям на бензине.

По информации, предоставленной ассоциацией "Укравтопром", в июле этого года было зарегистрировано 2,4 тысячи бензиновых авто, что составляет 38% от общего объема автомобильного рынка. При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля регистраций бензиновых автомобилей снизилась на 7%.

В июле наибольшее количество регистраций получила модель Mazda CX-5, которую получили 147 новых владельцев. На пьедестале популярности за ней расположился Kia Sportage со 137 регистрациями. В пятерку лидеров также вошли Skoda Octavia со 119 автомобилями, Suzuki SX4, который получили 100 покупателей, и Hyundai Tucson, замкнувший список с 99 единицами.

Что касается импорта подержанных бензиновых автомобилей, то украинцы отдавали предпочтение другим моделям. Чаще всего выбирали Volkswagen Golf, который импортировали 508 раз, за ним следует Volkswagen Tiguan с 447 регистрациями, Audi Q5 с 430, Nissan Rogue с 371 и Audi A4, который занял пятое место с 364 регистрациями. В среднем возраст импортируемых авто составил 9,6 года.

Напомним, ранее были названы ТОП-7 самых выгодных авто с пробегом в Украине.

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