Кто из этих водителей получит немалый штраф: непростой тест на знание ПДД

Два автомобиля двигаются по автомагистрали. Белый автомобиль пытается повернуть налево, а синий – припарковаться направо. Кто из них нарушает правила, проверьте свои знания по ПДД.

Внимательно посмотрите на изображение ниже и попытайтесь сосредоточить внимание на дорожных знаках и разметке, сообщает Telegram-канал "По! Правилам".

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Тест на знание ПДД. Источник: t.me/zapravilamu

Разберем ситуацию подробнее:

Оба автомобиля двигаются по автомагистрали. Это означает, что остановки и парковки здесь запрещены, кроме специально отведенных мест. Водитель белого авто пытается вернуть из-за технологического разрыва разделительной полосы, а водитель синего – припарковаться на обочине.

Согласно ПДД, на автомагистралях запрещено останавливаться, парковаться и возвращать из-за технологических разрывов. Итак, оба водителя нарушают правила.

Знание ПДД – это залог безопасности на дороге. Каждый водитель должен внимательно изучать правила и соблюдать их. Ведь от этого зависит не только жизнь и здоровье водителя, но и других участников дорожного движения.

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