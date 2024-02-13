Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку: список 'счастливчиков'

Пенсионеры, проживающие в сельской местности и работавшие по определенным специальностям, имеют право на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа.

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Воспользоваться льготой могут бывшие педагогические, медицинские и фармацевтические работники. Специалисты по защите растений, работники музеев, библиотек, работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры, сообщает Пенсионный фонд.

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Важно: членам семьи льготника такая услуга не предоставляется.

Условия получения льготы:

Среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного человека, не превышает 4240 гривен (на 1 января 2024 года).

Льгота предоставляется в течение 12 месяцев от месяца для определения такого права.

Необходимые документы:

Справка или записи в трудовой книжке, свидетельствующие о работе человека в сельской местности по отдельным специальностям. Документы подтверждающие проживание в сельской местности.

Чтобы получить льготу, обратитесь в органы социальной защиты населения. Предоставьте заявление о предоставлении льгот на оплату ЖКУ, приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Предоставьте документы, подтверждающие ваше право на льготу.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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