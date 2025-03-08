Кто из украинцев имеет право на пенсию в размере половины заработка: подробности

Большинство украинцев получают пенсионные выплаты, не превышающие 30% их заработной платы. В то же время, есть категория граждан, которые могут рассчитывать на пенсию в размере 50% от своего прежнего оклада.

Речь идет о судьях местных, апелляционных судов, а также о Верховном Суде, которые вышли на заслуженный отдых. Такую информацию предоставляет Пенсионный фонд Украины.

Эти выплаты не являются обычными пенсиями, а называются ежемесячным пожизненным денежным содержанием. Это специальная ежемесячная выплата для вышедших на пенсию судей и назначается на пожизненной основе. По условиям закона это содержание выплачивается вместо стандартной пенсии.

Читайте также: Пенсии за особые заслуги в 2025 году: кто получит и сколько выплатят

Основным условием для получения такого содержания является увольнение судьи в отставку. Для мужчин это возраст от 62 лет, а для женщин – от 60 лет.

Судьи, еще не достигшие необходимого стажа, получают ежемесячное пожизненное денежное содержание. После того как они достигнут соответствующего пенсионного возраста, они сохраняют право:

на пожизненное денежное содержание;

на пенсию по условиям, прописанным в законе № 1058-IV от 9.06.2003 года.

Важно отметить, что размер ежемесячного пожизненного денежного содержания не подлежит ограничениям.

Напомним, ранее мы рассказывали о пенсии с минимальным стажем и зарплатой в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!