Пенсії за особливі заслуги у 2025 році: хто отримає та скільки виплатять

В Україні окремі категорії громадян мають право на підвищені пенсійні виплати через специфіку професії або складні умови життя. Крім того, деякі українці можуть отримати пенсію за особливі заслуги перед державою.

Редакція сайту UAportal розповідає, хто з пенсіонерів може претендувати на такі надбавки та за яких умов їх призначають. За словами Лариси Дерев’янчук, начальниці відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області, пенсія за особливі заслуги призначається таким категоріям громадян:

Людям, відзначеним державними нагородами – тим, хто отримав почесне звання України "Заслужений", державну премію або нагороджений одним із орденів України.

Багатодітним матерям – жінкам, які народили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо ж мати померла або була позбавлена батьківських прав, виплата може призначатися батькові, який здійснював виховання.

– жінкам, які народили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо ж мати померла або була позбавлена батьківських прав, виплата може призначатися батькові, який здійснював виховання. Борцям за незалежність України у XX столітті – тим, кого відповідно до Закону України "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті" визнано учасниками боротьби за незалежність.

– тим, кого відповідно до Закону України "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті" визнано учасниками боротьби за незалежність. Реабілітованим жертвам репресій – особам, які постраждали від комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років та були незаконно ув’язнені чи примусово направлені до психіатричних закладів за рішенням репресивних органів.

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Таким чином, пенсія за особливі заслуги у 2025 році буде нараховуватися тим, хто зробив значний внесок у розвиток держави або зазнав політичних переслідувань.

Розмір виплат: скільки отримують українці

За даними Пенсійного фонду України, пенсія за особливі заслуги є доплатою до основної пенсії. Для більшості громадян вона становить від 23% до 40% від прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Однак для борців за незалежність України у XX столітті передбачена фіксована виплата у розмірі 4 534,32 грн.

Раніше ми розповідали, якою буде пенсія українців, які отримували мінімальну зарплату.

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