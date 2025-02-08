У Пенсійному фонді пояснили, чи можливо змінити дату видачі пенсії та як це зробити

Пенсійні виплати в Україні здійснюються щомісяця з 4-го до 25-го числа, а конкретна дата отримання залежить від встановленого графіка. Пенсіонери можуть отримувати кошти на банківську картку або готівкою у відділенні Укрпошти. Для зміни способу виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду України.

Змінити дату отримання пенсії, на жаль, неможливо, проте можна обрати інший варіант її надходження. Про це пише Факти.

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Під час зустрічі з пенсіонерами Кетрисанівської територіальної громади головний спеціаліст відділу обслуговування громадян №3 Катерина Дибенко пояснила, що багато людей бажають отримувати виплати раніше через необхідність своєчасної сплати комунальних послуг. Вона наголосила, що для тих, хто отримує пенсію через поштові відділення, кошти виплачуються за місцем проживання або з доставкою додому виключно в готівковій формі.

Щодо виплат через банківські установи, їх нарахування відбувається відповідно до графіка, який враховує рівномірний розподіл фінансових ресурсів. Після перерахування Пенсійним фондом грошей до банку вони зараховуються на особисті рахунки пенсіонерів не пізніше наступного робочого дня, а банки зобов’язані забезпечити оперативний доступ до коштів.

Графік виплат визначається на основі територіального розподілу отримувачів. Незважаючи на можливість змінити спосіб отримання пенсії, скоригувати дату її видачі за власним бажанням неможливо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у декого з українських пенсіонерів зростуть виплати майже на 1000 грн у лютому.

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