Кто из украинцев может не платить налог на землю: подробности

В Украине, согласно действующему законодательству, существует требование уплаты земельного налога для владельцев и пользователей земель. Однако существуют исключения, которые позволяют определенным категориям лиц не платить этот налог.

В частности, лица, достигшие пенсионного возраста, могут быть освобождены от налога на землю, если размер их земельного участка не выходит за рамки норм, установленных законом. Об этом пишет OBOZ.UA.

Владельцы земель обязаны ежегодно вносить плату за пользование участками, известную как земельный налог. Величина этого налога вычисляется по формуле: нормативно денежная оценка земельного участка умножается на ставку налога, установленную местным советом. В зависимости от функционального назначения и расположения участка, ставки могут меняться.

Расчет налога базируется на информации из Государственного земельного кадастра, а контролирующие органы высылают плательщикам налоговые уведомления до первого июля каждого года. В этих уведомлениях содержится информация о кадастровом номере, площади участка, налоговой ставке, а также о возможности воспользоваться налоговыми льготами.

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Кто может не платить земельный налог

Что касается исключений из уплаты земельного налога, то существуют определенные нормы, которые позволяют избежать этого обязательства. Если размер участка не превышает установленные законом лимиты, плательщик может быть освобожден от уплаты налога. Ограничения по площади сейчас составляют:

для ведения личного крестьянского хозяйства: не более 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома:

в селах – не более 0,25 га;

в поселках – не более 0,15 га;

в городах – не более 0,10 га.

для индивидуального дачного строительства: не более 0,10 га;

для строительства индивидуальных гаражей: не больше 0,01 га;

для ведения садоводства: не более 0,12 га.

Льготные категории населения

Некоторые граждане могут быть освобождены от уплаты земельного налога или имеют право на его уменьшенную ставку. Среди них следующие категории:

пенсионеры (по возрасту): освобождаются от уплаты налога при условии, что площадь земельного участка не превышает установленные нормы;

лица с инвалидностью первой и второй;

физические лица, воспитывающие трех и более детей младше 18 лет;

ветераны войны;

лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

Пенсионеры, имеющие пенсионные выплаты по возрасту, могут не платить земельный налог при условии, что площадь их земельной собственности не выходит за пределы разрешенных размеров. Таким образом значительная часть пенсионеров, которые имеют участки для собственных нужд, могут быть освобождены от этого вида налога, если их собственность соответствует нормативным ограничениям.

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