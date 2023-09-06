Кто из украинцев может получить субсидию на дрова и уголь

Украинские граждане теперь могут получать социальные субсидии не только на оплату газа, воды и электроэнергии, но и дрова и уголь.

В связи с ростом стоимости отопительных материалов эта инициатива должна способствовать облегчению финансового бремени для граждан, которые отапливают свои домохозяйства с помощью твердого топлива, сообщает finance.today.ua.

Читайте также: Кто из украинцев может получить 800 грн надбавки к пенсии

Каковы основные требования и условия получения субсидии на дрова и уголь?

Наличие дровяной или угольной печи для отопления Чтобы стать субсидиантами, лица должны иметь небольшое домохозяйство, которое отапливается углем или дровами. Доход семьи: Среднемесячный совокупный доход семьи не должен быть меньше размера минимальной заработной платы в Украине. В противном случае откажут в назначении субсидии. Расчет субсидии: Субсидия на дрова и уголь не выплачивается ежемесячно, а раз в год. Размер этого пособия определяется с учетом доходов граждан за прошлый год. Оформление субсидии: Для получения субсидии на дрова и уголь граждане Украины должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения и подать заявление на получение помощи. Это можно сделать в любой месяц. Дополнительные документы: В некоторых случаях граждане могут подать дополнительные документы, подтверждающие наличие печного отопления или использование твердого топлива. Это может быть актуально в случае обращения за субсидией в третьем или четвертом квартале 2023 года. Совместное использование коммунальных услуг Если для отопления дома одновременно используется тепловая энергия, природный газ и/или электрическая энергия, то социальные нормативы для отопления помещения применяются только к одной коммунальной услуге.

Субсидии на дрова и уголь направлены на облегчение расходов семей на отопление и уменьшение финансовых проблем во время отопительного сезона. Важно учитывать, что условия и правила получения субсидий могут изменяться, поэтому рекомендуется регулярно следить за обновлениями и своевременно подавать заявления для получения этой формы помощи.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!