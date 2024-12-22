Кто может потерять субсидию в 2025 году: подробности

Пенсионный фонд Украины устанавливает четкие требования к информированию об изменениях в жизни получателей субсидий. Несообщение о таких изменениях в 30-дневный срок может привести к прекращению выплат и необходимости возврата уже полученных средств.

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Ключевые изменения, требующие отчетности:

Изменения в составе жильцов жилья, включая выезд за границу более чем на 60 дней

Изменения в семейном статусе: рождение, смерть, брак, развод, получение подростками ID-карт

Изменения, связанные с жильем: обновление перечня коммунальных услуг, смена управляющего, создание ОСМД

Приобретение значительного имущества: автомобиля, недвижимости, земли или иностранной валюты

Получение разового дохода свыше 75 700 гривен

Об этом пишет enovosty.

Особое внимание следует обратить на случай потери работы. В такой ситуации можно подать новое заявление после первой выплаты пособия по безработице – расчет субсидии будет производиться на основе этой социальной помощи, а не предварительной заработной платы.

В основном после уведомления о таких изменениях необходимо повторное представление документов для оформления субсидии.

Напомним, мы уже писали, когда учителя могут выйти на пенсию.

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