Кто не получит субсидию на период отопительного сезона 2024-2025

Субсидии на коммунальные услуги предоставляются гражданам, которые из-за низкого дохода не могут самостоятельно платить платежи. Однако есть категории лиц, которым могут отказать в субсидии на отопительный сезон.

Кто не может получить субсидию?

Прежде всего, это касается лиц с высокими доходами, тех, кто не может подтвердить свой доход или имеет значительные активы, сообщает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. Также право на субсидию без граждан, которые не являются резидентами, проживают на временно оккупированных территориях или за рубежом.

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При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных и/или задекларированных в жилом помещении. Если на день обращения за назначением субсидии кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, его должны исключить из состава домохозяйства, и тогда его доходы не будут учитываться.

Часто препятствием для получения субсидии является задолженность за коммунальные услуги, если ее сумма превышает 20 тысяч рублей. Однако ситуацию можно исправить, оформив субсидию на услуги без задолженностей или реструктурировав долги.

Напомним, мы уже писали, как получить тысячу от Зеленского пенсионерам.

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