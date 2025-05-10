Куда исчезают деньги: что важно знать о лимитах в Ощадбанке

Пользователи государственного банка "Ощадбанк" сообщили о проблемах с лимитами на снятие средств, которые, по их словам, легко обходят злоумышленники. В банке объяснили, каким образом возможно несанкционированное списание средств с платежных карт.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальной Facebook-странице учреждения. Один из пользователей банка в комментариях отметил, что клиенты Ощадбанка могут снимать лимиты в несколько тысяч гривен, тогда как мошенники без труда снимают 65 тыс. грн, приводя пример из своего опыта. Он предположил, что к этому могут быть причастны работники банка.

"Ни один человек, даже владелец карты, не имеет возможности снять больше лимита. По условиям договора банк обязуется обеспечить безопасность средств на счете. В моем случае карта даже не была активирована, а с нее все равно сняли деньги. Единственные, кто мог знать номер карты и сумму на счете – это работники банка", – поделился он своим опытом.

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Сбербанк о ситуации с мошенничеством

Представитель Ощадбанка объяснил, что мошенники могли сменить лимиты на карте. Однако внесение любых изменений или перевод средств возможно только с помощью одноразового пароля, который посылается по смс на номер телефона клиента. Без этой информации выполнить финансовые операции невозможно.

Размер лимита определяется типом карты и условиями тарифного пакета, по которому она была выпущена.

Клиенты могут самостоятельно управлять лимитами через:

мобильное приложение "Ощад";

веб-версию Ощад 24/7;

официальный чат-бот банка;

контакт-центр по номеру: 0800-210-800.

Также представители банка подчеркнули, что сотрудники не имеют доступа к номерам карт или телефонам клиентов, а также не могут увидеть конфиденциальный код. В связи с этим правоохранители проведут расследование. Банк, в свою очередь, будет сотрудничать с правоохранительными органами по задержанию мошенников.

"Если вы стали жертвой мошенничества, мы рекомендуем заблокировать карту во избежание дальнейших неправомерных действий. Это можно сделать через мобильное приложение или с помощью оператора контакт-центра. После этого рекомендуем обратиться в полицию и подать соответствующее заявление. Банк предоставит всю необходимую информацию правоохранителям для расследования по их официальному запросу", – говорится в сообщении банка.

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