Куда поставить денежное дерево, чтобы дома водились деньги: советы

Толстянка (лат. Crassula ovata), также известная как денежное дерево или долларовое дерево, является одним из самых популярных комнатных растений. Ее изящная внешность и способность привлекать удачу и благополучие сделали ее отличным выбором для декорирования домов и офисов. Однако, для того чтобы ваша толстянка сохраняла свой здоровый вид и продолжала приносить радость, необходим правильный уход.

Главное правило в размещении денежного дерева состоит в том, чтобы обеспечить ему светлое место, но не прямые солнечные лучи. Идеальным местом для денежного дерева есть близость к окну на восточной стороне жилья. Это обеспечит растению достаточное количество света.

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Согласно народной примете, денежное дерево лучше ставить рядом с рабочим прибором, например, у телевизора или компьютера. Это будет способствовать улучшению финансового потока в доме.

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Следует избегать размещения денежного дерева рядом с вазонами вьющихся растений или другими растениями с колючками, такими как кактусы. Кроме того, не рекомендуется ставить денежное дерево рядом с аквариумом, поскольку это может повлечь за собой проблемы с сохранением денег.

Кроме правильного размещения, уход за денежным деревом также является важным аспектом. Растение нужно поливать не чаще двух раз в неделю и подкармливать раз в месяц. Регулярная обрезка в сезон также полезна. Пересадку рекомендуется проводить, когда денежное дерево достигнет необходимых размеров, выбирая емкость, которая немного больше корневой системы.

Напоминаем, что денежное дерево не любит излишне влажного воздуха, поэтому опрыскивание не необходимо. Тем не менее, регулярное протирание листьев от пыли будет способствовать здоровому окрасу и сохранению магических свойств растения, как утверждают приметы.

Рядом с денежным деревом можно также разместить несколько монеток, что по поверью укрепит влияние растения как мощного "магнита" для привлечения денег.

Принимая во внимание эти рекомендации, вы сможете насладиться не только красотой денежного дерева, но и ожидаемыми магическими преимуществами, связанными с привлечением материального достатка и гармонии в доме.

Предоставляем, раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с денежным деревом.

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