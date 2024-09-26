Квадроберы и фурри: что известно о модном тренде и опасен ли он

Новая субкультура под названием "квадроберы" активно распространяется среди молодежи в Украине. Это течение увлекло молодых людей, которые носят маски животных, накладные хвосты и передвигаются, имитируя зверей.

То, что раньше можно увидеть только в интернет-роликах, теперь становится частью реальной жизни на улицах городов. Для родителей важно понимать, что это не просто новый увлечение, а проявление глубоких психологических и социальных процессов.

Квадроберинг берет свое начало с японца Кеничи Ито, который вдохновился движениями обезьян и разработал технику на четырех. Сначала квадробинг был физическим упражнением, адаптированным даже фитнес-тренерами в США. Однако со временем эта практика превратилась в субкультуру, где акцент сместился от физической активности к самовыражению и принадлежности к сообществу, пишет УНИАН.

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Сегодня квадроберы не имеют отношения к спорту, их главная цель – создание связей в социуме и участие в популярном тренде. Кроме квадроберов, есть еще две связанные субкультуры – териантропы, которые считают, что имеют душу животного, и фурри, имитирующие мультяшных персонажей-зверят. Каждое из этих течений имеет свои отличия, и для родителей важно понимать, к какому из них относится их ребенок.

По мнению психологов, такие увлечения могут быть как безвредными, так и опасными. Если ребенок живет в здоровой атмосфере, квадробинг может стать лишь временным увлечением, которое со временем утратит свою актуальность. Однако если ребенок чувствует себя изгоем или имеет психоэмоциональные проблемы, субкультура может способствовать развитию серьезных психологических расстройств.

Ключевым для родителей является наблюдение за поведением ребенка. Если она начала идентифицировать себя как животное или все другие сферы его жизни отошли на второй план, это может являться сигналом о необходимости профессиональной помощи. Психологи рекомендуют обратиться к детскому или семейному психологу, чтобы вовремя выявить возможные проблемы.

Психолог Виталий Сторчеусов отметил: "Важно не пытаться принудительно вырвать ребенка из окружения квадроберов, поскольку это может только усугубить ситуацию. Вместо этого нужно налаживать семейные отношения и создавать для ребенка более комфортную среду. Если она будет чувствовать поддержку в семье, то со временем сама откажется от этого хобби".

Психологи советуют уменьшать значение квадробинга из-за положительного влияния семьи и альтернативных увлечений. Таким образом, ребенок может постепенно утратить интерес к этой субкультуре и найти другие, более здоровые способы самовыражения.

Раньше психологи дали советы, как общаться с детьми, чтобы не нанести им психические травмы.

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