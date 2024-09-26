Квадробери та фуррі: що відомо про модний тренд та чи небезпечний він

Нова субкультура під назвою "квадробери" активно поширюється серед молоді в Україні. Ця течія захопила молодих людей, які носять маски тварин, накладні хвости та пересуваються, імітуючи звірів.

Те, що раніше можна було побачити лише в інтернет-роликах, тепер стає частиною реального життя на вулицях міст. Для батьків важливо розуміти, що це не просто нове захоплення, а прояв глибоких психологічних і соціальних процесів.

Квадроберинг бере свій початок із японця Кенічі Іто, який надихнувся рухами мавп і розробив техніку бігу на чотирьох. Спочатку квадробінг був фізичною вправою, яку адаптували навіть фітнес-тренери в США. Однак із часом ця практика перетворилася на субкультуру, де акцент змістився від фізичної активності до самовираження та належності до певної спільноти, пише УНІАН.

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Сьогодні квадробери не мають стосунку до спорту, їхня головна мета – створення зв'язків у соціумі та участь у популярному тренді. Окрім квадроберів, є ще дві пов'язані субкультури – теріантропи, які вважають, що мають душу тварини, та фуррі, що імітують мультяшних персонажів-звірят. Кожна з цих течій має свої відмінності, і для батьків важливо розуміти, до якої з них належить їхня дитина.

На думку психологів, такі захоплення можуть бути як нешкідливими, так і небезпечними. Якщо дитина живе в здоровій атмосфері, квадробінг може стати лише тимчасовим захопленням, яке з часом втратить свою актуальність. Проте, якщо дитина відчуває себе ізгоєм або має психоемоційні проблеми, субкультура може сприяти розвитку серйозних психологічних розладів.

Ключовим для батьків є спостереження за поведінкою дитини. Якщо вона почала ідентифікувати себе як тварина або всі інші сфери її життя відійшли на другий план, це може бути сигналом про необхідність професійної допомоги. Психологи рекомендують звернутися до дитячого або сімейного психолога, щоб вчасно виявити можливі проблеми.

Психолог Віталій Сторчеусов зауважив: "Важливо не намагатися примусово вирвати дитину з оточення квадроберів, оскільки це може тільки погіршити ситуацію. Натомість потрібно налагоджувати сімейні стосунки і створювати для дитини більш комфортне середовище. Якщо вона буде відчувати підтримку в родині, то з часом сама відмовиться від цього хобі".

Психологи радять зменшувати значення квадробінгу через позитивний вплив сім'ї та альтернативні захоплення. Таким чином, дитина може поступово втратити інтерес до цієї субкультури і знайти інші, більш здорові способи самовираження.

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