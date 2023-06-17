Лето "голых ногтей": в TikTok показали трендовый маникюр этого сезона

Когда на дворе тепло и солнечно, последнее, что хочется делать, это проводить несколько часов в салоне на маникюре. Поэтому в TikTok заработала популярность идея "лета с голыми ногтями". Пользователи отказываются от сложных гелевых и акриловых маникюров в пользу натуральных ногтей, что позволяет им сэкономить время и усилия и одновременно предоставляет их ногтевым ложам немного отдыха.

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Идея голых ногтей состоит в том, чтобы отказаться от регулярных походов в салон на сложный маникюр в пользу естественных ногтей, не требующих особого ухода. Рейчел Апфель Гласс, основательница GLOSSLAB, отмечает, что голые ногти могут быть полностью безлаковыми или покрытыми быстросохнущим прозрачным или натуральным лаком.

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Длинные искусственные ногти и сложный дизайн были модными на протяжении многих лет, поэтому отказаться от них в пользу коротких ногтей без особого оформления кажется необычным. Однако голые ногти стали любимым выбором влиятельных личностей, таких как Тинкс, Аликс Эрл, Ксандра Пол и Пейдж Лорензе, которые были замечены с незаметным маникюром. Видя, как другие наслаждаются жизнью с голыми ногтями, возникает желание попробовать этот безупречный вид.

По словам Апфеля Гласса, голые ногти соответствуют минималистическому тренду "твои ногти, но лучше" и позволяют насладиться простотой, отказавшись от сложных маникюров, например, с образом русалки или наращиванием ногтей, требующих много времени и усилий в салоне. Если вы устали повторять маникюр каждые две недели, оголенные ногти станут для вас отличным вариантом. Они позволяют сэкономить время и деньги.

Безлаковый маникюр также полезен для здоровья ногтей. Постоянное использование акрила или геля может повредить ногтевое ложе и сделать кончики ногтей ломкими или расщепленными. По словам Апфеля Гласса, голые ногти можно воспринимать как здоровый отдых для ногтей, где они могут "дышать" и укрепляться, избегая гелей, ацетона и других химических воздействий.

Как получить безупречный вид голых ногтей?

Апфель Гласс рекомендует использовать бледно-розовый, темно-коричневый, белый лак или прозрачный глянец. Джули Рассел, эксперт по самостоятельному маникюру от Sally Beauty, также предлагает бережно относиться к ногтям, чтобы они выглядели аккуратно и ухоженно, даже без складных украшений. Сначала обрежьте натуральные ногти и нанесите укрепляющее средство. Это поможет устранить возможные повреждения, вызванные акрилом или гелем, и сохранит кончики крепкими, когда они отрастут.

"Успех тренда голых ногтей зависит не только от выбора продуктов, которые подчеркивают ваш естественный вид, но и от помогающих вашим натуральным ногтям", – объясняет Рассел.

Если на ваших ногтях есть неровности или следы от маникюра геля, рекомендуется нанести два-три слоя укрепителя, чтобы выровнять поверхность. Затем нанесите желаемый лак и покройте его быстросохнущим верхним покрытием, чтобы закрепить лак и сохранить прочность кончиков. Каждые три-пять дней, пока ногти растут, повторяйте нанесение верхнего покрытия. Дополнительно, масло для кутикулы поможет бережно смотреться ногтям.

"Перед нанесением масла, удалите кутикулу. Это подчеркнет естественный вид ногтей и придаст им ухоженный вид", – советует Рассел.

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