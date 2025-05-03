Льготы для украинцев с инвалидностью II группы: что предусмотрено в 2025 году

В Украине лицам с инвалидностью предоставляются льготы. Однако для каждой группы установлены различные виды государственной поддержки.

В частности, права и льготы для лиц с инвалидностью II группы определены в Законе Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью". Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на соответствующий нормативный акт.

В 2025 году украинцы с инвалидностью могут рассчитывать на ряд социальных преимуществ:

Жилищные и коммунальные льготы. Лица с инвалидностью II группы имеют первоочередное право на обеспечение жильем, особенно если они получили инвалидность из-за профессиональных травм или прохождения военной службы. Кроме того, они могут воспользоваться государственной поддержкой в виде субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Читайте также: Какие льготы на коммуналку имеют военнослужащие

Льготы для работников. Трудоустроенным людям с инвалидностью II группы не назначается испытательный срок. Они имеют право самостоятельно инициировать прекращение трудовых отношений в любой момент, могут работать по индивидуальному графику и брать ежегодный отпуск в удобное для себя время. Кроме того, им предоставляется удлиненная продолжительность оплачиваемого ежегодного отпуска.

Льготы на медикаменты. При амбулаторном лечении лицам с инвалидностью II группы предоставляется возможность приобрести лекарства с 50% скидкой. Если же инвалидность связана с боевыми действиями, такие лица имеют право полностью безвозмездное медикаментозное обеспечение.

Льготы на проезд. Люди, имеющие II группу инвалидности, могут пользоваться общественным транспортом в пределах города бесплатно.

Льготы на образование. Студенты с инвалидностью II группы могут получать социальную стипендию и дополнительные финансовые выплаты. Также для них предусмотрено льготное поступление в высшие учебные заведения по специальным квотам.

Льготы на связь. Граждане с инвалидностью II группы имеют право на бесплатное подключение телефонной связи, а также могут получить мобильные устройства для письменного общения.

Лица с инвалидностью II группы в Украине имеют право на первоочередное обслуживание во всех учреждениях – государственных, коммунальных и частных – предоставляющих услуги населению.

Напомним, ранее мы рассказывали, на какие льготы имеют право лица с инвалидностью 3 группы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!