Льготы на автогражданку в 2025 году: кто имеет право на скидки и в каком размере

Отдельные водители в Украине могут воспользоваться льготами при страховании своих транспортных средств. Однако для получения скидки на автогражданку необходимо выполнить определенные требования.

В январе 2025 года были внесены изменения в Закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Изменения касаются, в частности, водителей, которые имеют удостоверение участника боевых действий, о чем сообщает "24 Канал" со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Ранее участники боевых действий были освобождены от обязательного автострахования. Однако после внесения изменений они также должны оформлять автогражданку.

Однако для УБД предусмотрена льгота в виде 50% скидки на стоимость полиса. Для ее получения нужно выполнить несколько условий:

Льгота действует для автомобилей с объемом двигателя до 2500 кубических сантиметров или мощностью до 100 киловатт для электромобилей.

Транспортное средство должно находиться в собственности участника боевых действий.

Автомобилем может пользоваться как сам УБД, так и другое лицо, имеющее право на льготу.

Транспорт не должен использоваться для предоставления платных услуг по перевозке.

Кроме участников боевых действий, право на скидку 50% на автогражданку также имеют пенсионеры и лица с инвалидностью. В то же время, они должны выполнять указанные условия.

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Как оформить автогражданку со скидкой?

Процесс оформления автогражданки со скидкой начинается с выбора страховой компании.

Важно выбрать надежного страховщика, который предоставляет льготные условия для УБД, пенсионеров и лиц с инвалидностью.

Далее необходимо подать документ, подтверждающий статус льготника, а также свидетельство о регистрации транспортного средства.

Следующим шагом водителю предложат заполнить заявление и указать все необходимые данные.

После этого нужно оплатить стоимость полиса автострахования с учетом 50% скидки.

Следует отметить, что если у льготника есть несколько автомобилей, скидка на автогражданку распространяется только на один из них.

Ранее мы рассказывали, на какую сумму могут наказать водителя в Украине в 2025 году за отсутствие автогражданки.

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