Лиса пыталась забрать лопату у бойца 110 бригады (забавное видео)

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко во время обустройства новых позиций на фронте столкнулись с интересным случаем. Рыть окопы им пришла "помогать" лиса.

Видео, как лиса пришла к воинам 110-й ОМБр появилось на Фейсбук-странице бригады. На этих кадрах зафиксировано – боец стоит в окопе с лопатой, а лиса пытается зубами схватиться за ее черенок.

После неудачных попыток "отжать лопату" лиса недовольно фыркает и убегает в посадку.

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"Командир, копание окопа невозможно, лопата потеряна. - Как потеряно? - Так", - пошутили бойцы 110-й ОМБр, комментируя видео.

Напомним, в ноябре 2022 года к бойцам ВСУ тоже забегала лиса – она с радостью лакомилась сосисками, которыми ее угощали наши защитники.

А в Харьковской области бойцы 14-й Отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого нашли в лесу "лысого" кота. Они передали его журналистке, которая сейчас его воспитывает.

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