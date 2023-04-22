Лисиця намагалася забрати лопату у бійця 110 бригади (кумедне відео)

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка під час облаштування нових позицій на фронті зіткнулися з цікавим випадком. Рити окопи їм прийшла "допомагати" лисиця.

Відео, як лисиця завітала до воїнів 110-ї ОМБр з'явилося на Фейсбук-сторінці бригади. На цих кадрах зафіксовано – боєць стоїть в окопі з лопатою, а лисиця намагається зубами схопитися за її держак.

Після невдалих спроб "віджати лопату" лисиця незадоволено фиркає та тікає у посадку.

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"Пане командир, копання окопу унеможливлене, лопату втрачено. - Як втрачено? - Отак", – пожартували бійці 110-ї ОМБр, коментуючи відео.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року до бійців ЗСУ теж забігала лисиця – вона з радістю ласувала сосисками, якими її пригощали наші захисники.

А на Харківщині бійці 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знайшли у лісі "лисого" кота. Вони передали його журналістці, яка тепер його виховує.

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