Ливни и сильный ветер: прогноз погоды в Украине на 30 июля

Погода в Украине в среду, 30 июля, изменится под влиянием атмосферных фронтов. В нескольких регионах прогнозируют грозы, в то время как на большей части территории страны ожидается понижение температуры.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, грозовые дожди охватят северные и центральные области. В западном регионе возможны кратковременные, но интенсивные ливни. На юге Украины непогода затронет преимущественно ночные часы — дожди и грозы вероятны в Одесской и Николаевской областях. Восток страны будет оставаться сухим и жарким.

Температурный максимум ожидается на востоке, юго-востоке и Днепропетровской области — воздух прогреется до +30...+35 градусов. В то же время, после прохождения фронтов в других регионах станет прохладнее: дневная температура будет колебаться в пределах +21...+26 градусов. На фоне этого ожидается порывистый северо-западный ветер.

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В Киеве 30 июля температура снизится до +23 градусов. В течение дня возможны дожди с грозами, хотя вечером, около 20:00, осадки менее вероятны. Синоптик отмечает, что вечер в столице будет свежим, даже прохладным.

В ближайшие дни прохлада постепенно охватит и юг и восток Украины, где температура опустится до +28 градусов. Исключением остается только Луганщина, которая и дальше будет находиться под влиянием сильной жары.

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