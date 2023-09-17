Лучше не рисковать: четыре вещи, которые не стоит класть в стиральную машину

UAportal подготовил практические советы по поводу того, какие вещи нельзя стирать в стиральной машине. Существует четыре конкретных вещи, которые нуждаются в других методах очищения.

Нежные ткани

Когда нужно постирать щекотливые ткани, лучше избегать использования стиральной машины. Такие деликатные ткани, как шелк, кружево и кашемир, нуждаются в особом уходе, чтобы сохранить их качество и долговечность.

Взбалтывание и отжим в стиральной машине может привести к растяжению, образованию дыр или деформации этих тканей. Вместо этого лучше стирать такие вещи вручную или отдавать их в химчистку, чтобы они сохранили свой первоначальный вид.

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Кожа и замша

Кожаные изделия и замши никогда нельзя стирать в стиральной машине. Вода и моющее средство могут повредить их и привести к потере текстуры и цвета. Кроме того, отжим в стиральной машине может стать причиной образования складок и деформации материала.

Вместо этого используйте специализированные средства для чистки кожи или замши и следуйте инструкциям производителя по правильному уходу. Также следует регулярно обрабатывать такие вещи кондиционером для кожи, чтобы они оставались мягкими и эластичными.

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Обувь и аксессуары

Хотя может возникнуть желание бросить обувь или аксессуары в стиральную машину для быстрой очистки, лучше этого не делать. Слишком интенсивный цикл стирки может повредить структуру и материалы этих вещей.

Вместо этого попробуйте ручную стирку, используйте мягкую ткань и мягкое моющее средство, чтобы деликатно очистить изделие. Для обуви используйте специализированные чистящие средства обуви или отдайте ее в профессиональную чистку, если это необходимо.

Нежные украшения

С одеждой с нежными украшениями, такими как паетки, бисер или вышивка, следует обращаться осторожно и не стирать их в стиральной машине. Встряхивание и отжим может привести к тому, что эти элементы потеряют прочность, отпадут или повредятся.

Вместо этого очистите пятна или грязь с помощью мягкого моющего средства и мягкой ткани. При необходимости отнесите эти предметы к профессиональной клининговой компании для специализированного ухода.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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