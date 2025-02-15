Лучшие районы Киева для покупки однокомнатной квартиры: где выгодно инвестировать в 2025 году
Цены на квартиры в Киеве зависят от нескольких факторов, но основным остается расположение. В Печерском районе цены на недвижимость достигают самых высоких уровней, тогда как в соседних районах они могут быть как минимум вдвое ниже.
Самые дорогие однокомнатные квартиры в Киеве имеют среднюю цену в 145 тысяч долларов, именно столько стоит жилье на вторичном рынке с ремонтом в Печерском районе. Об этом свидетельствуют данные ЛУН, сообщает "24 Канал".
Где искать доступную квартиру с ремонтом в Киеве
Самые дешевые однокомнатные квартиры с ремонтом можно найти в Деснянском районе, где средняя цена на вторичном рынке составляет 42 тысячи долларов. Также бюджетные варианты можно найти в таких районах, как:
- Днепровский – 49 700 долларов;
- Святошинский – 50 000 долларов;
- Оболонский – 54 000 долларов.
В Соломенском и Дарницком районах цены на жилье с ремонтом начинаются от 60 000 и 65 000 долларов соответственно.
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Выгодные районы для покупки жилья без ремонта
Цены на однокомнатные квартиры без ремонта несколько отличаются, но самая низкая средняя стоимость, как и в случае жилья с ремонтом, наблюдается в Деснянском районе, где квартира обойдется в среднем 35 тысяч долларов.
Далее по уровню стоимости идут такие районы:
- Соломенский – 43 000 долларов;
- Оболонский – 47 400 долларов;
- Святошинский – 47 700 долларов.
Интересно, что в традиционно дорогих районах цены на жилье без ремонта также заметно выше: в Подольском и Голосеевском районах однокомнатные квартиры стоят 55 000 и 58 900 долларов соответственно.
Напомним, ранее мы рассказывали, что аренда жилья в Киеве бьет рекорды.
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