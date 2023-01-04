Лучшие шуточные колядки на Рождество на украинском языке
Колядование – это торжественные обходы соседей, родственников и приятелей с ритуальными песенными величиями и желаниями благополучия всем членам семьи. Колядовать начинают как девушки с ребятами, так и взрослые.
С собой колядники носят "звезду". Репертуар искусных колядников насчитывает много разных текстов, поскольку в Украине существует традиция выполнять колядки отдельно для каждого члена семьи.
Часто в группу входят музыканты с трембитой, скрипкой, бубном и звонками и один из музыкантов одет в "козу". Он развлекает хозяев шутками и проделками.
UAportal собрал для вас шутливые колядки, которые подойдут больше для взрослых колядников. Они точно должны вызвать улыбку у хозяев дома, к которым вы придете колядовать.
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, пирога.
Як не дасте пирога,
Візьму бика за рога,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
***
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А пісна не така,
Дай, діду, п'ятака.
А ти, бабо, гривню,
Бо всю воду вип'ю!
***
Ой дай, Боже, святок діждати,
Підем до діда колядувати.
А в нашого діда є багато хліба:
Два стіжки жита, а третя пшениця
На паляниці,
А четвертий гречки – на гречаники.
А п'ятий– вівса. Та й колядка вся.
Коляд, коляд, коляда,
Дід на бабу погляда,
А баба не дивиться
Та на діда кривиться.
***
Коляд, коляд, коляда,
Дід на бабу погляда,
А баба на діда,
Що немає хліба.
***
Бігла Маруся по льоду,
Загубила коляду.
Ти, Олено, не гуляй
Та коляду пошукай.
Будьте здорові, з Різдвом!
***
- Колядуй, баране.
- Не умію, пане.
- У вікно, баране.
- Так роги, пане.
- Позбивай, баране.
- Так болять, пане.
- Зав'яжи, баране.
- Та нічим, пане.
- Я дам, баране.
- Спасибі, пане.
Святий вечір!
Жартівливі колядки
Я маленький пастушок,
Загорнувся в кожушок,
На скрипочку граю,
Вас усіх вітаю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте –
Яблучка, горішки
Дітям для потішки.
***
Колядин, колядин,
Я у батька один.
Мене не дивуйте
Ковбасу лаштуйте.
Колядин, колядин,
Я у батька один.
По коліна кожушок –
Дайте, дядьку, пиріжок!
***
Бігла теличка та й з березничка
Та й стала.
Я тобі, дядьку, заколядую,
Дай сала.
Бігла теличка та й березничка
Та в дядьків двір.
Я тобі, дядьку, заколядую,
То дай пиріг.
***
Я – маленький хлопчик,
Сів собі на стовпчик.
В сопілочку граю,
Діток забавляю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте.
Яблучка, горішки –
Це мої потішки.
Христос народився –
Я веселюся,
Що дасте в руки –
Я поклонюся.
***
Ой в ліску, в ліску листя на грабі,
Заколядуймо ми своїй бабі.
В нашої баби добрая душа,
Винесе вона цілого книша,
До того книша ціла ковбаса.
Святий вечір!
UAportal также подготовил подборку из 5 рецептов, которые пригодятся на зимние праздники. Постные блюда подойдут для приготовления на Рождество.
Своими рецептами на Сочельник поделился кулинар Евгений Клопотенко. В этот список он добавил несколько оригинальных блюд.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал !