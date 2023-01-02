12 блюд на Сочельник: Клопотенко поделился собственными праздничными рецептами
В скором времени украинцы, которые празднуют Рождество по Юлианскому календарю 7 января, будут готовить 12 постных блюд в Сочельник. Это особый праздник, на который принято собираться в кругу семьи.
Издавна украинцы на Сочельник готовили кутью, блюда из грибов, борщ и компот. Известный повар Евгений Клопотенко, кроме традиционных рождественских блюд, предлагает приготовить несколько оригинальных, которые вам точно понравятся.
Главное блюдо Рождества повар предлагает готовить из пшеницы, сухофруктов, меда и лимона.
Кутья с орехами, медом, лимоном и маком
Вам нужны:
- Пшеница – 250-300 г
- Вода – 4 стакана
- Подсолнечное масло – 2 ст. л.
- Мед – 2-3 ст. л.
- Мак – 2 ст. л.
- Грецкие орехи – 50 г.
- Курага – 100 г.
- Изюм – 50 г.
- Лимон (цедра и сок) – 1 шт.
- Корень имбиря – 1 см .
Как приготовить:
- Пшеницу вымойте и залейте водой, варите на небольшом огне 30-40 минут. В тёплую кашу добавьте масло.
- Помойте курагу, затем измельчите ее. Также помойте изюм. Добавьте в кашу. Затем всыпьте туда мак и мелко натертый имбирь.
- Всыпьте в кашу горсть крупно измельченных грецких орехов и перемешайте кутью. Хорошо помойте лимон, обсушите. Натрите его цедру на мелкой терке.
- Натрите цедру хорошо вымытого лимона, добавьте к углу, затем всыпьте туда мед и 2 столовые ложки лимонного сока. Хорошо все перемешайте.
- Оставьте кутью на 2 часа, чтобы блюдо настояло.
Постный борщ с вяленой грушей
Какие продукты пригодятся для приготовления:
- Вода – 2 л.
- Свекла – 1
- Луковица – 1
- Морковь – 1
- Картошка – 2
- Белокочанная капуста – 150 г
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Вяленые груши – 2
- Сахар – столовая ложка
- Лавровые листья – 2 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Соль и перец
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов и запеките свеклу в фольге. Когда он застынет, почистите и натрите на крупной терке.
- Натрите морковь, лук мелко покрошите.
- Разогрейте сковороду, влейте масло и выложите на него морковь и лук. Жаркое 3 минуты.
- Затем добавьте натертую свеклу и жарьте еще 2 минуты. Всыпьте сахар и томатную пасту, перемешайте и тушите на среднем огне 2 мин.
- Затем промойте и почистите две картофелины, нарежьте кубиками.
- Влейте в кастрюлю воду и всыпьте картофель, добавьте лавровые листья и соль, доведите до кипения и варите в течение 5 минут.
- Пошинкуйте капусту, всыпьте в кастрюлю, где варился картофель и прокипятите 15 минут. Затем добавьте в кастрюлю зажарку.
- Нарежьте тонко вяленые груши, выложите в кастрюлю, добавьте соль и перец по вкусу и варите еще 7 минут. В конце добавьте мелко порезанный чеснок.
Вешенки с чесноком
Для приготовления этого блюда вам необходимо приобрести:
- Вешенки – 400 г.
- Чеснок – 2 зубчика
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Соль и перец.
Как приготовить:
- Помойте вешенки, срежьте твердую часть ножки и нарежьте большими кусками.
- Покрошите чеснок.
- На разогретую сковороду влейте масло, выложите вешенки и чеснок.
- Жарьте, пока из грибов не испарится влага – они должны стать мягкими.
- Посолите и поперчите и подавайте охлажденным блюдом.
Спагетти с цукини и грибами
Какие продукты необходимы:
- Цукини или кабачки – 300 грамм.
- Вешенки – 150 г
- Лимонный сок – 2 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Мята – веточка
- Соль и перец
Как приготовить:
- Цукини промойте и порежьте тонкими соломками.
- Грибы крупно порежьте и обжарьте на оливковом масле в течение 5 минут.
- Добавьте цукини, соль, перец и обжаривайте еще минуту.
- Добавьте сок лимона и листики мяты.
- Сразу выложите по тарелкам, чтобы цукини не стали слишком мягкими.
Цветная капуста с соусом из тахини и медом
Вам понадобятся:
- Цветная капуста (небольшая капуста)
- Сухие прованские травы – 0,5 ч. л.
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Паста тахини – 2 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Соль и перец
Как приготовить:
- Головку цветной капусты хорошо промойте и высушите. Разрежьте пополам и нарежьте каждую половину вдоль на слайсы толщиной примерно 1 см. Отделите соцветия капусты от основания.
- Разогрейте сковороду и влейте растительное масло. Обжарьте капусту до золотистой корочки с обеих сторон, посолите и поперчите, добавьте сухие травы.
- Для приготовления соуса смешайте тахинскую пасту с медом, добавьте лимонный сок и перемешайте.
- При подаче полейте цветную капусту соусом из тахини.
Запеченный сельдерей с солью и перцем
Что нужно:
- Один корень сельдерея
- Подсолнечное масло – 1 ст. л.
- Соль и перец
Как приготовить:
- Помойте небольшой корень сельдерея, разрежьте на две части, посолите и поперчите, полейте растительным маслом и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов на 40-80 минут.
- Клопотенко советует использовать запеченную мякоть сельдерея в качестве гарнира к мясным блюдам или добавлять в супы, картофельное пюре для придания особой ароматной нотки.
Жареные огурцы с чили
Для этого блюда нужны:
- Огурцы – 400 г
- Перец чили – 5-10 г
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Масло растительное – 1 ст. л.
Как готовить:
- Вымойте огурцы, обрежьте хвостики и просушите. Нарежьте сначала кольцами толщиной 5-6 мм, затем разрежьте их пополам. Перец чили помойте и нарежьте тонкими слайсами.
- Разогрейте сковороду, влейте масло и выложите огурцы. Жарьте на среднем огне в течение минуты. Влейте 2 ст. л. соевого соуса, добавьте слайсы чили и жарьте все еще 2 минуты.
Салат со шпинатом, апельсином и морковью
Продукты:
- Апельсин – 2 шт.
- Шпинат – 200 г
- Морковь – 100 г
- Кунжут – 1 ч. л.
- Апельсиновый сок – 100 мл
- Сливочное масло или подсолнечное масло – 20 г
Как готовить:
- Шпинат промойте, обсушите и нарежьте, обжарьте на сливочном масле 2-3 минуты и посолите.
- Апельсин очистите и отделите мякоть от перегородок. Из второго апельсина выжмет сок.
- Морковь нарежьте кружочками и отварите в апельсиновом соке.
- Кунжут обжарьте на сухой сковороде 10-20 секунд.
- Все ингредиенты смешайте и добавьте соус, в котором варилась морковь.
Марокканский салат с фасолью и апельсинами
Продукты:
- Апельсин – 1 шт.
- 150 г красной консервированной фасоли
- Лимон
- Сладкий перец
- 10 маслины без косточек
- Крымский лук
- 2 веточки мяты
- 1-2 ст. л. оливкового масла
- соль и черный свежемолотый перец
Как приготовить:
- Апельсин разрежьте пополам. С одной части снимите цедру без белого слоя, иначе он будет горчить. Частицы апельсина очистите от пленок – нужное "чистое апельсиновое филе".
- Лук и перец нарежьте кубиками, а маслины – пополам. Смешайте в миске апельсины, лук, перец и маслины, добавьте фасоль.
- Соус: смешайте вилкой сок лимона и половины апельсина с оливковым маслом, заправьте салат. Добавить мяту, приправить перцем, солью и тонко нарезанной цедрой апельсина.
Пастуший пирог
Какие продукты нужны:
- Стакан чечевицы (красной или зеленой)
- 2 томаты
- репчатый лук
- 1 ст. л. томатной пасты
- пол ч. л. тмина
- морковь
- 200 г шампиньонов
- 2 зубчика чеснока
- 100 мл овощного бульона (или воды)
- 500 г картофеля
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- соль и перец
Как приготовить:
- Шампиньоны помойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими слайсами. Очистите луковицу и нарежьте мелкими кубиками.
- Большую морковь очистите и натрите на крупной терке.
- Томаты нарежьте средними кубиками. Почистите 2 зубчика чеснока и мелко покрошите ножом.
- Разогрейте сковороду со столовой ложкой подсолнечного масла. Обжарьте нарезанный лук до прозрачности, добавьте тертую морковь и обжаривайте еще несколько минут. Добавьте на сковороду слайсы шампиньонов, продолжайте жарить 2-3 мин.
- Добавьте к овощам томаты, томатную пасту и воду, тушите 5-7 минут.
- Стакан чечевицы отварите в подсоленной воде до готовности.
- Добавьте на сковороду измельченный чеснок, отварную чечевицу, посолите и поперчите, всыпьте тмин, перемешайте и тушите минуту.
- Картошку очистите и сварите в подсоленной воде до готовности. Разомните пестиком и влейте оливковое масло.
- Выложите готовую начинку из овощей с чечевицей в форму для запекания и равномерно распределите по форме. Покройте слоем картофельного пюре и отправьте в духовой шкаф на 20 минут запекаться при температуре 180 градусов до появления румяной корочки.
Вегетарианские трюфели из фиников
Какие продукты нужны:
- Вяленые финики – 500 г
- Кероб – 5 ст. л.
- Кокосовые сливки – 30 мл
- Фисташки – 100 г
- грецкий орех – 100 г
Приготовление:
- Из фиников вытащите косточки, мякоть перебейте блендером. Добавьте к финикам кероб и перемешайте блендером еще раз. Влейте кокосовые сливки и снова включите блендер.
- Сформируйте из полученной массы шарики и разделите их на 3 части. Первую часть финиковых конфет обваляйте в керобе.
- Орехи измельчите и обрушите в них вторую и третью часть финиковых трюфелей. Поставьте в холодильник на несколько часов.
Компот из сухофруктов
На трехлитровую кастрюлю вам понадобятся:
- Сухофрукты (яблоки, груши, сливы) – 500 г
- Сахар – 2-3 ст.л.
- Розмарин – 4 веточки.
Приготовление:
- Сухофрукты промойте и выложите в кастрюлю, залейте водой.
- Доведите до кипения, добавьте сахар.
- Когда закипит, снимите с огня и добавьте розмарин.
- Накройте крышкой и наставьте.
Читайте также, как приготовить на Рождество "суши из сельди".
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!