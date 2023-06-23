Лучшие способы быстро удалить косточки с вишен

В разгар сезон вишен и уже сейчас нужно заниматься подготовкой плодов к зиме. Вишни можно заморозить целиком, но для варенья такой вариант не подходит.

Многие выжимают косточки с вишен руками, однако тогда они теряют много сока. Если вам нужно переделать много вишен, предлагаем воспользоваться несколькими лайфхаками, которые помогут быстро удалить косточки из плодов.

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Бутылка и палочка для суши

Надо взять бутылку с узким горлышком, сверху положить вишню и проткнуть ее палочкой для суши (острым концом). Косточка упадет на дно бутылки, а пустая вишня останется у вас в руках. Вместо палочек можно использовать жесткую соломинку, или зубочистку.

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Булавки или скрепки

Надо взять вишню и скрепкой или булавкой достать косточку, как ложкой. Этот вариант подходит только для спелых вишен.

Шприц

Как удалять косточки с помощью шприца, смотрите на видео:

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