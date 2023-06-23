Найкращі способи швидко видалити кісточки з вишень

У розпалі сезон вишень і вже зараз потрібно займатися підготовкою плодів до зими. Вишні можна заморозити цілими, але для варення такий варіант не підходить.

Багато хто вичавлює кісточки з вишень руками, однак тоді вони втрачають багато соку. Якщо вам потрібно переробити багато вишень, пропонуємо скористатися кількома лайфхаками, що допоможуть швидко видалити кісточки з плодів.

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Пляшка та паличка для суші

Треба взяти пляшку з вузеньким горлечком, зверху покласти вишню та проштрикнути її паличкою для суші (гострим кінцем). Кісточка впаде на дно пляшки, а пуста вишня залишиться у вас в руках. Замість паличок можна використовувати тверду соломинку, або зубочистку.

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Шпильки або скріпки

Треба взяти вишню і скріпкою чи булавкою дістати кісточку, як ложкою. Це варіант підходить лише для стиглих вишень.

Шприц

Як видаляти кісточки за допомогою шприца, дивіться на відео:

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