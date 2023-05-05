Лучший друг малыша: Почему следует выбрать домашним любимцем крысу

Крысы – идеальные домашние животные для детей благодаря своей коммуникабельности и высокоинтеллектуальным чертам. Если сравнить классических домашних животных детства, таких как кролики, морские свинки, хомяки, песчанки, то крысы – это отличный выбор.

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Домашние кролики могут быть отличными домашними питомцами для детей, но обычно их быстро забывают, а затем игнорируют. Кролики живут до 12 лет, поэтому их уход требует больших усилий.

Морские свинки, которые также обычно держат на улице, могут быть хорошими домашними животными, но нуждаются в выгуле и специальном уходе. По сравнению с кроликами, у них меньше проблем со здоровьем.

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Хомяки и песчанки могут быть интересны домашними животными, но они ночные животные, поэтому дети могут не получить достаточно удовольствия от взаимодействия с ними. Также они естественно одинокие существа, поэтому требуют большего внимания от хозяев.

Крысы животные социальные, умные и любят играть, а также достаточно маленькие, чтобы удобно жить дома. Они легко приспосабливаются к новой среде и лучше взаимодействуют с людьми, чем любые другие маленькие животные.

Крысы настолько дружелюбны и умны, что могут быть обучены сложным трюкам, в частности они могут идти к вам по команде, услышав свое имя. Многие владельцы крыс достигают стадии, когда позволяют им бегать по комнате во время игр, а также позволяют им лазать по их плечам, рукам и ногам.

Эти животные живут в доме, поэтому всегда на радаре вашего ребенка и получают много регулярного ухода. Они спят ночью и бодрствуют днем, поэтому полностью синхронизируются с семьей.

Крысы являются эволюционной адаптацией к жизни у людей, поэтому они любят то же еду, что и мы. Они могут делиться здоровым лакомством с вашим ребенком, а также могут жить с другими крысами и любят компанию детей.

Раньше мы писали о том, как ухаживать за домашними животными и сэкономить.

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