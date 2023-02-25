Три простых лайфхака помогут ухаживать за домашними животными и сэкономить

UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут владельцам домашних животных лучше распоряжаться своим временем, бюджетом и ресурсами. Они позволят улучшить уход за любимцами.

Первый лайфхак – воспользоваться услугами присмотра за питомцем. Услуги зооняни часто более доступны по цене, чем услуги питомника, и они могут создать более комфортные условия для вашего питомца, пока вы отсутствуете. Кроме того, зооняни могут предоставить и другие услуги, такие как выгул собак, груминг и введение лекарств.

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Второй лайфхак – покупать оптом, когда это возможно. Покупка корма и материалов оптом обычно обходится гораздо дешевле, чем покупка меньшего количества за один раз. Вы можете найти множество предложений в Интернете или в магазинах скидок, которые предлагают большую экономию на товарах для домашних животных.

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Третий лайфхак – установить автоматическую кормушку для своих питомцев на время вашего отсутствия дома. Автоматические кормушки помогут обеспечить вашим питомцам достаточное количество еды и воды, пока вас нет рядом, чтобы позаботиться о них самостоятельно.

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от шерсти животных из одежды, исправив его с влажными салфетками.

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