Лунный затмение 2023: будет ли видно в Украине и где смотреть прямую трансляцию

В эту пятницу, 5 мая, Луна войдет во внешнюю тень Земли, создав астрономическое событие, называемое полутеневым затемнением. Можно будет наблюдать, как луна темнеет, но не исчезает полностью.

Полутенное лунное затмение начнется в 18:15 по киевскому времени. Он будет виден из любой точки земного шара, где Луна находится за горизонтом, включая Антарктиду, Азию, Океанию и Восточную и Центральную Африку.

Как сообщает издание Space.com, полутеневое затмение вообще не будет видно из Северной Америки, Южной Америки или большей части Европы, поскольку Луна будет находиться под горизонтом в течение всего времени, пока Земля будет находиться в тени.

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Как и все лунные затмения, полутеневое затмение происходит в результате того, что Земля проходит между Луной и Солнцем с тремя телами на прямой линии. Это приводит к тому, что тень нашей планеты падает на поверхность Луны, поскольку Земля блокирует свет от Солнца. Это может привести к событиям, которые в отличие от солнечных затмений могут быть едва заметными и трудно наблюдать.

Полутенное затемнение происходит, когда Луна переходит в более светлую внешнюю область земной тени, которая называется полутень. Это область, где Земля, кажется, покрывает часть солнечного диска, но не весь его. Это означает, что когда Луна находится в полутени, она получает меньше света от Солнца и затемнена, но все еще остается несколько освещенной.

Последний раз полутеневое затмение произошло 30 ноября 2020, а в следующий раз такое событие можно будет увидеть 25 марта 2024 года.

Что такое лунное затмение – оно происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на Луну. Во время лунного затмения может показаться, что Луна приобретает красноватый оттенок, который часто называют "кровавым луной".

Время и видимость лунных затмений могут изменяться в зависимости от расположения наблюдателя и фазы Луны. Если лунное затмение видно из вашего местоположения, вы можете наблюдать за ним невооруженным глазом или в бинокль. Чтобы наблюдать лунное затмение, необязательно использовать телескоп.

Где наблюдать за лунным затмением вживую:

Трансляция лунного затмения состоится на Youtube-канале NASA.

На канале WN SPACE LIVE в YouTube.

Напомним, 20 апреля жители Земли наблюдали гибридное солнечное затмение.

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