Місячне затемнення 2023: чи буде видно в Україні та де дивитися пряму трансляцію

Цієї п'ятниці, 5 травня, Місяць увійде у зовнішню тінь Землі, створивши астрономічну подію, яка називається напівтіньовим затемненням. Можна буде спостерігати, як місяць темніє, але не зникає повністю.

Напівтіньове місячне затемнення почнеться о 18:15 за київським часом. Його буде видно з будь-якої точки земної кулі, де Місяць знаходиться за горизонтом, включаючи Антарктиду, Азію, Океанію та Східну та Центральну Африку.

Як повідомляє видання Space.com, напівтіньове затемнення взагалі не буде видно з Північної Америки, Південної Америки чи більшої частини Європи, оскільки Місяць буде знаходитися під горизонтом протягом усього часу, поки Земля перебуватиме в тіні.

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Як і всі місячні затемнення, напівтіньове затемнення відбувається в результаті того, що Земля проходить між Місяцем і Сонцем з трьома тілами на прямій лінії. Це призводить до того, що тінь нашої планети падає на поверхню Місяця, оскільки Земля блокує світло від Сонця. Це може призвести до подій, які, на відміну від сонячних затемнень, можуть бути ледь помітними та важко спостерігати.

Напівтіньове затемнення відбувається, коли Місяць переходить у світлішу зовнішню область земної тіні, яка називається півтінь. Це область, в якій Земля, здається, покриває частину сонячного диска, але не весь його. Це означає, що коли Місяць знаходиться в півтіні, він отримує менше світла від Сонця і затемнений, але все ще залишається дещо освітленим.

Останній раз напівтіньове затемнення відбулося 30 листопада 2020 року, а наступного разу таку подію можна буде побачити 25 березня 2024 року.

Що таке місячне затемнення – воно відбувається, коли Земля проходить між Сонцем і Місяцем, відкидаючи тінь на Місяць. Під час місячного затемнення може здатися, що Місяць набуває червонуватого відтінку, який часто називають "кривавим місяцем".

Час і видимість місячних затемнень можуть змінюватися в залежності від розташування спостерігача і фази Місяця. Якщо місячне затемнення видно з вашого місця розташування, ви можете спостерігати за ним неозброєним оком або в бінокль. Щоб спостерігати місячне затемнення, не обов'язково використовувати телескоп.

Де спостерігати за місячним затемненням наживо:

Трансляція місячного затемнення відбудеться на Youtube-каналі NASA.

На каналі WN SPACE LIVE у YouTube.

Нагадаємо, 20 квітня мешканці Землі спостерігали гібридне сонячне затемнення.

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