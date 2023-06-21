Люди изменили наклон оси Земли: Ученые рассказали о последствиях и как это исправить

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Geophysical Research Letters, наклон Земли был изменен человечеством в течение последних 20 лет. Смена наклона стала результатом активной выкачки подземных вод.

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Исследователи обнаружили, что с 1993 по 2010 год наклон планеты изменился на 80 сантиметров, и это напрямую связано с выкачкой 2150 гигатонн подземной воды человеком.

Понятно, что Земля вращается вокруг собственных полюсов, и эта точка движется вследствие полярного движения. Полюс вращения Земли может изменяться из-за изменений в земной коре. Распределение массы Земли зависит от распределения воды на планете, что означает, что движение воды оказывает влияние на вращение Земли и, соответственно, изменение полюсов.

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Изменение наклона Земли также может быть вызвано глобальным потеплением, приводящим к повышению уровня мирового океана. Однако ученые считают, что уменьшение темпов скачивания подземных вод может вернуть наклон Земли к предыдущему значению. Однако это потребует времени, возможно, несколько десятилетий. Ученые также не раскрыли, какие угрозы это может представлять население планеты и есть ли необходимость в немедленных мерах.

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