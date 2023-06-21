Люди змінили нахил осі Землі: Вчені розповіли про наслідки та як це виправити

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Geophysical Research Letters, нахил Землі був змінений людством протягом останніх 20 років. Зміна нахилу стала результатом активного викачування підземних вод.

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Дослідники виявили, що з 1993 по 2010 рік нахил планети змінився на 80 сантиметрів, і це прямо пов'язано з викачуванням 2150 гігатон підземної води людиною.

Відомо, що Земля обертається навколо своїх полюсів, і ця точка рухається внаслідок полярного руху. Полюс обертання Землі може змінюватись через зміни в земній корі. Розподіл маси Землі залежить від розподілу води на планеті, що означає, що рух води має вплив на обертання Землі і, відповідно, на зміну полюсів.

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Зміна нахилу Землі також може бути спричинена глобальним потеплінням, яке призводить до підвищення рівня світового океану. Проте вчені вважають, що зменшення темпів викачування підземних вод може повернути нахил Землі до попереднього значення. Однак це вимагатиме часу, можливо, кілька десятиліть. Вчені також не розкрили, які загрози це може становити для населення планети і чи є необхідність у негайних заходах.

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