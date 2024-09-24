Магнитные бури активировались и усилились до 5 баллов: как защититься

Несмотря на предварительный прогноз, указывавший, что период магнитных бурь начнется с середины октября, 24 сентября геомагнитные штормы усилились до красного уровня опасности. В настоящее время на Земле бушует пятибалльная магнитная буря.

Этот шторм, который может повредить метеозависимым и людям из группы риска, растянется на трое суток. Согласно данным сервиса Meteoagent, 24 и 25 сентября сила магнитных бурь составит 5 баллов (красный уровень), а 26 сентября она упадет до 4 баллов (оранжевый уровень).

Когда магнитные бури в сентябре 2024

Магнитные бури календарь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это явление, которое возникает, когда солнечный ветер, поток заряженных частиц, исходящих от Солнца, сталкивается с магнитосферой Земли. Этот поток может деформировать магнитосферу, вызывая колебания магнитного поля Земли.

Предлагаем узнать, что возможно при магнитных бурях, как магнитные бури влияют на организм человека и как пережить магнитные бури.

Как человек ощущает магнитные бури?

Некоторые люди испытывают такие симптомы, как головная боль, головокружение, тошнота, усталость, нарушение сна, раздражительность, боли в мышцах и суставах.

Люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, неврологические, психические, могут ощущать обострение симптомов.

Что пить при магнитных бурях?

Защищайте себя от солнца: используйте солнцезащитный крем, шляпу и солнцезащитные очки.

Пейте много воды.

Употребляйте здоровую пищу.

Высыпайтесь.

Избегайте стрессов.

Принимайте обезболивающие и успокаивающие препараты по необходимости.

Обратитесь к врачу, если у вас есть хронические заболевания.

Если вы испытываете какие-либо отрицательные симптомы во время магнитной бури, важно обратиться к врачу.

Напомним, в мае 2024 года Землю охватил мощный геомагнитный шторм, повлекший за собой изменения в атмосфере, которых до сих пор не наблюдали. Он был вызван серией выбросов корональной массы (CME) от Солнца и стал самым сильным за последние 20 лет. Среди последствий бури учёные обнаружили огромную спиральную структуру в термосфере и исчезновение ионосферы в средних широтах.

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