Маляр показала бойцов, которые на ''Брэдли'' за один бой уничтожили два российских танка в Запорожском направлении

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о бойцах 47-й отдельной механизированной бригады (47 ОМБР) "Магура", которые в одном бою смогли ликвидировать сразу два российских танка.

Маляр отметила, что воины с позывными Примара, Кач и Бублик являются экипажем БМП Bradley. Они работали в Запорожском направлении.

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"Военные уже знают, что западная техника – магнит для врага, и как только на переднем рубеже появляется Bradley, россияне применяют все, что есть. От гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов. На этот раз боевую машину поначалу обходила с двух сторон российская пехота. А когда оккупантов уничтожили автоматической пушкой, россияне объявили настоящую охоту на украинский Bradley", — рассказала она.

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Маляр говорит, что не сумев атаковать экипаж БМП, россияне привлекли к бою два танка Т-72.

"Оба российских танка были сразу сожжены. "Брэдли" оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), которой умело воспользовался экипаж", – добавила чиновница МОУ.

Она показала фото бойцов, сумевших разбить врага. Слева на фотографии наводчик Примара, а по центру Кач, командир боевой машины.

"Механик-водитель Бублик на ту съемку не успел, потому что был на задании", — сказала Маляр и показала, как выглядит Бублик отдельным фото.

Напомним, вблизи поселка Зайцево Донецкой области украинские защитники уничтожили самоходный российский миномет 2С4 "Тюльпан". Они "сделали больно" вражеской технике выстрелом из артиллерийского ракетного комплекса HIMARS.

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