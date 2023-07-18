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Війна в Україні

Маляр показала бійців, які на "Бредлі" за один бій знищили два російські танки на Запорізькому напрямку

Билім Олена

Маляр показала бійців, які на 'Бредлі' за один бій знищили два російські танки на Запорізькому напрямку

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про бійців 47-ї окремої механізованої бригади (47 ОМБР) "Маґура", які в одному бою змогли ліквідувати одразу два російські танки.

Маляр зазначила, що воїни з позивними Примара, Кач та Бублік є екіпажем БМП Bradley. Вони працювали на Запорізькому напрямку.

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"Військові вже знають, що західна техніка — магніт для ворога, і як тільки на передньому рубежі з’являється Bradley, росіяни застосовують все, що є. Від гранатометів до артилерії та ударних гелікоптерів. Цього разу бойову машину спочатку обходила з двох боків російська піхота. А коли окупантів знищили автоматичною гарматою, росіяни оголосили справжнє полювання на український Bradley", – розповіла вона.

Маляр каже, що не зумівши атакувати екіпаж БМП росіяни залучили до бою два танки Т-72.

"Обидва російські танки було одразу спалено. "Бредлі" оснащений важкою протитанковою ракетою TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), якою вміло скористався екіпаж", – додала чиновниця МОУ.

Вона показала фото бійців, що зуміли розбити ворога. Зліва на світлині навідник Примара, а по центру Кач, командир бойової машини.

Маляр показала бійців, які на ''Бредлі'' за один бій знищили два російські танки на Запорізькому напрямку

"Механік-водій Бублік на ту зйомку не встиг, бо був на завданні", – сказала Маляр та показала, як виглядає Бублік окремим фото.

Маляр показала бійців, які на ''Бредлі'' за один бій знищили два російські танки на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, поблизу селища Зайцеве, що у Донецькій області, українські захисники знищили самохідний російський міномет 2С4 "Тюльпан". Вони "зробили боляче" ворожій техніці пострілом з артилерійського ракетного комплексу HIMARS.

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