Маляр показала бійців, які на ''Бредлі'' за один бій знищили два російські танки на Запорізькому напрямку

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про бійців 47-ї окремої механізованої бригади (47 ОМБР) "Маґура", які в одному бою змогли ліквідувати одразу два російські танки.

Маляр зазначила, що воїни з позивними Примара, Кач та Бублік є екіпажем БМП Bradley. Вони працювали на Запорізькому напрямку.

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"Військові вже знають, що західна техніка — магніт для ворога, і як тільки на передньому рубежі з’являється Bradley, росіяни застосовують все, що є. Від гранатометів до артилерії та ударних гелікоптерів. Цього разу бойову машину спочатку обходила з двох боків російська піхота. А коли окупантів знищили автоматичною гарматою, росіяни оголосили справжнє полювання на український Bradley", – розповіла вона.

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Маляр каже, що не зумівши атакувати екіпаж БМП росіяни залучили до бою два танки Т-72.

"Обидва російські танки було одразу спалено. "Бредлі" оснащений важкою протитанковою ракетою TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), якою вміло скористався екіпаж", – додала чиновниця МОУ.

Вона показала фото бійців, що зуміли розбити ворога. Зліва на світлині навідник Примара, а по центру Кач, командир бойової машини.

"Механік-водій Бублік на ту зйомку не встиг, бо був на завданні", – сказала Маляр та показала, як виглядає Бублік окремим фото.

Нагадаємо, поблизу селища Зайцеве, що у Донецькій області, українські захисники знищили самохідний російський міномет 2С4 "Тюльпан". Вони "зробили боляче" ворожій техніці пострілом з артилерійського ракетного комплексу HIMARS.

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