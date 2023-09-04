Маринованные сливы на зиму: простой и бюджетный рецепт (видео)

Вы уже устали от традиционных консервов и ищете что-нибудь особенное, чтобы разнообразить свое меню зимой? Новый рецепт маринованных пряных слив – это именно то, что вам нужно.

Сохраняя сочный вкус и аромат свежих слив, это блюдо станет отличным дополнением к мясным блюдам и салатам, делая зимний стол еще вкуснее.

Этим рецептом поделилась блогерша YouTube-канала "Мой двор".

Вам понадобится 1,2 кг спелых слив твердых сортов, у которых легко отделяется косточка. Также – вымытые и стерилизованные 4 пол литровых банки.

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Для начала сливы нужно вымыть, отделить косточку и проколоть в нескольких местах зубочисткой.

Затем сливы нужно разложить в чистые баночки и залить крутым кипятком. Пока они будут настаиваться, приготовьте сироп:

На литр воды нужно взять 400 г сахара, 1/2 чайной ложки молотой корицы, 75 мл яблочного уксуса 6%.

Фигур вариться, слив в него вожу из банок со сливами, затем добавьте 4-5 гвоздик и 2-3 горошины душистого перца. Также можно добавить лавровый лист.

Когда сироп сварится, залейте им сливы и закатайте банки крышками.

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