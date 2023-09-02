Быстрый рецепт маринованных помидоров черри на зиму (фото)

Начало осени – время заготовок на зиму. Одним из самых популярных способов консервации является маринование.

Маринованные помидоры – это вкусная и полезная закуска, которая всегда уместна на столе. Сегодня мы предлагаем вам рецепт маринованных помидоров с луком и перцем на зиму. Эта закуска отличается нежным вкусом и ароматом.

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Маринованные помидоры черри с луком и перцем на зиму в банках.

Составляющие на 2 литровые банки:

помидоры черри – 1600 граммов

лук – 3 шт

укроп – 2 соцветия

петрушка – 4 веточки

листья смородины – 8 шт.

перец душистый, горошек – 10 шт.

перец черный, горошек – 20 шт.

кориандр горошком – 20 шт.

чеснок – 4 зубчика

лавровый лист – 2 шт.

Для рассола нужно подготовить:

вода – 1 литр

соль – 2 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

уксус 9% – 50 мл.

Как приготовить помидоры черри с луком и перцем на зиму в банках.

Выкладываем в помытые и стерилизованные банки зелень, черный перец, душистый перец, кориандр, чеснок, порезанный на четвертинки лук и помидоры черри. Заливаем крутым кипятком, закрываем крышками и через 10 минут воду сливаем в кастрюлю. Из слитной воды готовим рассол. Добавляем в воду сахар, соль, уксус, лавровый лист и кипятим. Выкладываем сверху на помидоры лавровые листья и заливаем рассолом, закрываем крышками, плотно закручиваем крышками. Банки нужно перевернуть и накрыть полотенцем до полного охлаждения. Затем банки с маринованными черри надо перенести в амбар или погреб.

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