rus
Українська
Рецепты

Быстрый рецепт маринованных помидоров черри на зиму (фото)

Былим Елена

Быстрый рецепт маринованных помидоров черри на зиму (фото)

Начало осени – время заготовок на зиму. Одним из самых популярных способов консервации является маринование.

Маринованные помидоры – это вкусная и полезная закуска, которая всегда уместна на столе. Сегодня мы предлагаем вам рецепт маринованных помидоров с луком и перцем на зиму. Эта закуска отличается нежным вкусом и ароматом.

Быстрый рецепт маринованных помидоров черри на зиму (фото)

Читайте также: Простой рецепт маринада для хрустящих кабачков на зиму

Маринованные помидоры черри с луком и перцем на зиму в банках.

Составляющие на 2 литровые банки:

  • помидоры черри – 1600 граммов
  • лук – 3 шт
  • укроп – 2 соцветия
  • петрушка – 4 веточки
  • листья смородины – 8 шт.
  • перец душистый, горошек – 10 шт.
  • перец черный, горошек – 20 шт.
  • кориандр горошком – 20 шт.
  • чеснок – 4 зубчика
  • лавровый лист – 2 шт.

Для рассола нужно подготовить:

  • вода – 1 литр
  • соль – 2 ст. л.
  • сахар – 2 ст. л.
  • уксус 9% – 50 мл.

Как приготовить помидоры черри с луком и перцем на зиму в банках.

  1. Выкладываем в помытые и стерилизованные банки зелень, черный перец, душистый перец, кориандр, чеснок, порезанный на четвертинки лук и помидоры черри.
  2. Заливаем крутым кипятком, закрываем крышками и через 10 минут воду сливаем в кастрюлю.
  3. Из слитной воды готовим рассол. Добавляем в воду сахар, соль, уксус, лавровый лист и кипятим.
  4. Выкладываем сверху на помидоры лавровые листья и заливаем рассолом, закрываем крышками, плотно закручиваем крышками.
  5. Банки нужно перевернуть и накрыть полотенцем до полного охлаждения.
  6. Затем банки с маринованными черри надо перенести в амбар или погреб.
Быстрый рецепт маринованных помидоров черри на зиму (фото)
Быстрый рецепт маринованных помидоров черри на зиму (фото)
Быстрый рецепт маринованных помидоров черри на зиму (фото)
Быстрый рецепт маринованных помидоров черри на зиму (фото)

Предлагаем узнать, как закрыть огурцы на зиму с виноградом вместо уксуса.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Рецепты