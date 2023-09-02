Швидкий рецепт маринованих помідорів чері на зиму (фото)

Початок осені – пора заготовок на зиму. Одним з найпопулярніших способів консервації є маринування.

Мариновані помідори – це смачна та корисна закуска, яка завжди доречна на столі. Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт маринованих помідорів чері з цибулею та перцем на зиму. Ця закуска відрізняється ніжним смаком і ароматом.

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Мариновані помідори чері з цибулею та перцем на зиму в банках

Складові на 2 літрові банки:

помідори чері - 1600 грамів

цибуля – 3 шт

кріп – 2 суцвіття

петрушка – 4 гілочки

листя смородини – 8 шт.

перець запашний, горошок – 10 шт.

перець чорний, горошок – 20 шт.

коріандр горошком – 20 шт.

часник – 4 зубчики

лавровий лист – 2 шт.

Для розсолу потрібно підготувати:

вода – 1 літр

сіль – 2 ст. л.

цукор – 2 ст. л.

оцет 9% – 50 мл.

Як приготувати помідори чері з цибулею і перцем на зиму в банках:

Викладаємо в помиті та стерилізовані банки зелень, чорний перець, запашний перець, коріандр, часник, порізану на четвертинки цибулю та помідори чері. Заливаємо окропом, закриваємо кришками та через 10 хвилин воду зливаємо в каструлю. Зі злитої води готуємо розсіл. Додаємо у воду цукор, сіль, оцет, лавровий лист та кип'ятимо. Викладаємо зверху на помідори лаврові листи й заливаємо розсолом, закриваємо кришками, щільно закручуємо кришками. Банки треба перевернути та накрити рушником до повного їх охолодження. Потім банки з маринованими чері треба перенести у комору, чи погріб.

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