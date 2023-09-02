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Швидкий рецепт маринованих помідорів чері на зиму (фото)

Билім Олена

Швидкий рецепт маринованих помідорів чері на зиму (фото)

Початок осені – пора заготовок на зиму. Одним з найпопулярніших способів консервації є маринування.

Мариновані помідори – це смачна та корисна закуска, яка завжди доречна на столі. Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт маринованих помідорів чері з цибулею та перцем на зиму. Ця закуска відрізняється ніжним смаком і ароматом.

Швидкий рецепт маринованих помідорів чері на зиму (фото)

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Мариновані помідори чері з цибулею та перцем на зиму в банках

Складові на 2 літрові банки:

  • помідори чері - 1600 грамів
  • цибуля – 3 шт
  • кріп – 2 суцвіття
  • петрушка – 4 гілочки
  • листя смородини – 8 шт. 
  • перець запашний, горошок – 10 шт.
  • перець чорний, горошок – 20 шт.
  • коріандр горошком – 20 шт.
  • часник – 4 зубчики
  • лавровий лист – 2 шт.

Для розсолу потрібно підготувати:

  • вода – 1 літр
  • сіль – 2 ст. л.
  • цукор – 2 ст. л.
  • оцет 9% – 50 мл.

Як приготувати помідори чері з цибулею і перцем на зиму в банках:

  1. Викладаємо в помиті та стерилізовані банки зелень, чорний перець, запашний перець, коріандр, часник, порізану на четвертинки цибулю та помідори чері.
  2. Заливаємо окропом, закриваємо кришками та через 10 хвилин воду зливаємо в каструлю.
  3. Зі злитої води готуємо розсіл. Додаємо у воду цукор, сіль, оцет, лавровий лист та кип'ятимо. 
  4. Викладаємо зверху на помідори лаврові листи й заливаємо розсолом, закриваємо кришками, щільно закручуємо кришками.
  5. Банки треба перевернути та накрити рушником до повного їх охолодження.
  6. Потім банки з маринованими чері треба перенести у комору, чи погріб.
Швидкий рецепт маринованих помідорів чері на зиму (фото)
Швидкий рецепт маринованих помідорів чері на зиму (фото)
Швидкий рецепт маринованих помідорів чері на зиму (фото)
Швидкий рецепт маринованих помідорів чері на зиму (фото)

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