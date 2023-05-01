Массированный ракетный удар по Украине: силы ПВО сбили 15 из 18 ракет, на Днепропетровщине пострадали 25 человек (фото, видео)

В ночь на 1 мая российские террористы совершили массированный обстрел украинских городов. Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что враг выпустил 18 крылатых ракет.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, враг выпускал ракеты из самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из Оленегорского района (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

"В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 15", – сообщил он.

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Первыми под удар неприятеля попали жители Днепропетровской области. Днепропетровская ОГА в Телеграмм-канале сообщила, что военные воздушного командования "Восток" сбили 7 ракет, однако не обошлось без прилетов. Больше всего пострадали жители Павлоградского района.

"Предварительно, пострадали 25 человек. Среди них трое - дети. В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже обуздали. В жилом районе изуродовано 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов", – говорится в сообщении.

Зафиксировано разрушение и в общинах района. В частности, в Вербковской пострадали около 40 жилых домов.

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Киевская городская военная администрация проинформировала, что в столице воздушная тревога этой ночью продолжалась около 3-х часов.

"Рашисты в очередной раз атаковали комплексно – одновременно крылатыми ракетами и дронами. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены... По оперативным сведениям сейчас - жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктура не зафиксирована", – отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Телеграм-канале сообщил, что ночью 1 мая после двух часов враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, 28 апреля россияне атаковали Украину ракетами. Больше всего пострадала Умань, где вражеская ракета попала в многоэтажку. По официальным данным, в Умани в результате российского террора погибли 23 человека, из которых 6 детей.

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