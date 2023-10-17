Мастера назвали 2 признака, свидетельствующих о серьезной поломке холодильника

Важно внимательно контролировать работу техники, чтобы не упустить признаки, указывающие на возможный сбой и своевременно вызвать мастера. Как правило, не удается самостоятельно решить определенные проблемы. Например, поломку, связанную с утечкой холодильного агента, хозяева могут заметить слишком поздно.

Об этом пишет Радиотрек.

Специалисты по ремонту бытовой техники поделились советами, как быстро обнаружить отклонения, начинающие проявляться в устройстве.

Состояние морозильной камеры

Следует уделить внимание работе морозильной камеры. Если качество заморозки снизилось, это может свидетельствовать о неисправности, и следует обратиться к специалистам.

Работа компрессора

Если вы слышите постоянный шум холодильника или, наоборот, компрессор едва работает, это может свидетельствовать о возможном расстройстве. Исправить возникшую поломку поможет специалист. Главное – обратиться за помощью своевременно.

Напомним, мы уже писали, как избавиться от плесени в холодильнике.

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