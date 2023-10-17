Майстри назвали 2 ознаки, які свідчать про серйозну поломку холодильника

Важливо уважно контролювати роботу техніки, щоб не пропустити ознаки, які вказують на можливий збій та своєчасно викликати майстра. Зазвичай, не вдається самостійно вирішити певні проблеми. Наприклад, поломку, пов'язана з витоком холодильного агенту, господарі можуть помітити занадто пізно.

Про це пише Радіотрек.

Фахівці з ремонту побутової техніки поділилися порадами, як швидко виявити відхилення, що починають проявлятися в пристрої.

Стан морозильної камери

Слід приділити увагу роботі морозильної камери. Якщо якість заморозки знизилась, це може свідчити про несправність, і варто звернутися до фахівців.

Робота компресора

Якщо ви чуєте постійний робочий шум холодильника або, навпаки, компресор ледве працює, це може свідчити про можливий розлад. Виправити поломку, яка виникла, допоможе спеціаліст. Головне - звернутися за допомогою своєчасно.

Нагадаємо, ми вже писали, як позбавитись плісняви в холодильнику.

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