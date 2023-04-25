Мечты сбудутся! Пять знаков зодиака разбогатеют в 2024 году: им будут завидовать все

2024 год станет сказочным временем для пяти уроженцев зодиакального круга – звезды сулят им рост доходов и интересные перспективы. Некоторые совершат настоящий карьерный рывок, другие решатся открыть собственное дело.

По словам астрологов, удача будет на стороне Тельцов, Дев, Весов, Раков и Львов. Их мечты начнут сбываться!

Телец (21 апреля – 20 мая)

Для Тельцов следующий год станет лучшим для продвижения по карьерной лестнице. Самый подходящий период – с июня по декабрь. В это время можно смело менять работу, принимать новые деловые предложения и даже рисковать. Удача будет с Тельцами, и все начинания окажутся успешными. Принесут хорошую прибыль и инвестиции в недвижимость: доход будет в разы выше от ожидаемого.

Видео дня

Дева (23 августа – 22 сентября)

2024 год будет судьбоносным для Дев – у них начнется новый этап в жизни. Уроженцы знака сменят работу на более высокооплачиваемую и почувствуют, что твердо стоят на ногах. Окружение Дев будет поражено их уверенностью и терпением на пути цели. Время финансового взлета для уроженцев знака – с марта по июль.

Весы (22 сентября – 22 октября)

Весы также могут рассчитывать на солидный рост доходов, благодаря которому они смогут воплотить давнюю мечту. Уроженцы знака будут полны энергии и энтузиазма, что позволит им успешно реализовать важный проект на работе. Звезды сулят им карьерный рост. Также Весы смогут приобрести недвижимость или авто.

Рак (22 июня – 22 июля)

Раки достигнут больших профессиональных успехов лето -- июнь и июль окажутся особенно продуктивными. Уроженцы знака будут много времени проводить на переговорах и в командировках, результат не заставит себя ждать. Они займут руководящую должность, к которой давно стремились. Рост доходов откроет перед ними новые заманчивые перспективы.

Лев (23 июля – 22 августа)

Для Львов 2024 год станет временем богатства и счастья. Они получат очень выгодное предложение по работе, которое изменит их жизнь. Деньги будут сами идти в руки к уроженцам знака, и им останется выбрать самые интересные варианты. Это будет хороший период для долгосрочных инвестиций и даже открытия собственного дела.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.