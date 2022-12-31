Медики рассказали, как избежать проблем со здоровьем после новогоднего застолья

Новогодние застолья часто заканчиваются проблемами со здоровьем, однако их можно избежать, если прислушаться к нескольким советам медиков.

Об этом пишут на официальном портале КГГА по словам директора Департамента здравоохранения Валентина Гинзбурга.

"Считанные часы отделяют от встречи 2023 года. И хотя настроение украинцев в этом году не слишком праздничное, большинство из нас все же традиционно соберется за столом с близкими и родными, чтобы пожелать в новом году друг другу главного – победы. Но, по наблюдениям медиков, сытные трапезы часто приводят к ряду недугов: от легких недомоганий до тяжелых пищевых отравлений или сбоев в работе организма", – напомнила она.

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По словам врачей, после праздников стабильно растет количество обращений пациентов с жалобами на проблемы желудочно-кишечного тракта, обострение язвенной болезни, панкреатита, сердечно-сосудистых заболеваний, особенно жалобы на алкогольные интоксикации и отравления.

Поэтому Валентина Гинзбург дала несколько советов, как избежать проблем и провести праздники по меньшей мере без обращений к медикам:

Позаботьтесь о безопасности продуктов, которые будете употреблять. Не покупайте их на стихийных рынках, не запасайтесь заранее, чтобы они не портились, правильно храните и тщательно контролируйте сроки годности. Тщательно мойте фрукты и овощи, особенно, которые будете есть сырыми. Кухонные доски и принадлежности, которые использовались для нарезки сырого мяса, рыбы, птицы, необходимо вымыть горячей водой с моющим средством. Желательно заменить на кухне полотенца и тряпки бумажными, чтобы минимизировать риски попадания болезнетворных микробов из рук в блюда. Создайте правильное меню праздничного стола. Выбирайте рецепты, богатые овощами, фруктами, цельнозерновыми, рыбой и нежирным мясом. Избегайте блюд с майонезом и жирных блюд. Приготовленное заранее обязательно храните в холодильнике. Салаты заправляйте непосредственно перед подачей. Не переедайте и садитесь за стол не совсем голодным, начиная от ужина с белковых блюд и овощей. Это сразу даст ощущение сытости и позволит впоследствии съесть меньше. Жирные, жареные и копченые блюда затрудняют пищеварение. Ешьте небольшими порциями, если хотите попробовать все блюда. Не отказывайтесь от еды в преддверии застолья, ведь такой стресс может иметь плохие последствия для организма. Между ужином и десертом сделайте перерыв, во время которого желательно подвигаться. Не пейте много алкоголя и помните, что безопасной дозы не существует. Кроме всего, спиртное ослабляет симптомы переедания, чем побуждает к дальнейшей трапезе.

Врач подчеркнула, что в случае ощущения боли в груди, животе, повышенного газообразования, тошноты, поноса, рвоты необходимо немедленно обратиться к врачу. Если ваш семейный врач не на связи, звоните на линию "Совет врача по телефону" – 15-83 или (044) 235-01-01 (с мобильного).

"Берегите себя! Сейчас это важно как никогда. Ведь каждый из нас сегодня – боевая единица единого фронта, защищающая родной край. Каждый на своем месте приближает победу, поэтому должны заботиться о себе по меньшей мере в ситуациях, когда можем это сделать", – призвала Валентина Гинзбург.

Напомним, ранее диетология предупредила, что нельзя есть в новогоднюю ночь, чтобы не навредить себе.

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